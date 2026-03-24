La Marina de EEUU elige un submarino autónomo que se sumerge 6.000 metros y puede lanzar enjambres de drones

Novedades importantes en el proyecto estadounidense 'Combat Autonomous Maritime Platform' (CAMP), cuyo objetivo es desarrollar rápidamente una flota de naves nodales submarinas capaces de desplegar vehículos autónomos más pequeños y torpedos.

Para llevar a cabo el programa, la Marina de EEUU se ha decidido por el submarino autónomo Dive-XL. La empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril es la encargada de fabricar el sumergible.

En concreto, el submarino autónomo Dive-XL está diseñado para poder sumergirse a una profundidad de unos 6.000 metros y tiene la capacidad de poder desplegar enjambres de drones pequeños, como el AUV Copperhead o el robot de vigilancia Seabed Sentry.

Además, el sumergible producido por Anduril posee autonomía para poder recorrer hasta 3.700 kilómetros y cuenta con un tiempo de inmersión demostrado de 100 horas durante un periodo de 10 días.

Desde New Atlas destacan que uno de los motivos principales por los que la Marina de EEUU ha optado por decantarse por el submarino autónomo Dive-XL para el programa CAMP es que "Anduril se aleja de la construcción tradicional con casco a presión. En su lugar, el Dive-XL utiliza un diseño modular de inundación libre, con los componentes sensibles sellados dentro de contenedores internos".

Reducción de coste y tiempo de fabricación

El hecho de que el sumergible no cuente con ese casco a presión se traduce en una importante reducción de coste económico, de peso y de tiempo de fabricación. Igualmente, esa característica hace que la personalización del submarino sea más sencilla de realizar.

A través de un comunicado, desde Anduril han detallado que la compañía "completará una demostración operativa de larga duración y representativa del Dive-XL en un plazo de cuatro meses a partir de la adjudicación del contrato".

En ese sentido, la empresa ha destacado que "los vehículos submarinos autónomos de Anduril han acumulado hasta la fecha más de 42.355 kilómetros y 6.752 horas de misión, demostrando la madurez, la fiabilidad y la capacidad de larga duración necesarias para las operaciones marítimas distribuidas".