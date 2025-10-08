Lecornu pide a Macron que nombre a un nuevo primer ministro en 48 horas pero rechaza volver al cargo
El recién dimitido primer ministro francés cree que hay margen para un acuerdo mayoritario en Francia para romper el bloqueo tras sus conversaciones con varios grupos parlamentarios.
Francia, ante el enésimo inesperado capítulo de su historia política reciente. El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, ha aconsejado a Emmanuel Macron que nombre a un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas al considerar que hay opciones para romper el bloqueo. El adelanto hecho por el recién dimitido primer ministro supone que no será él esa figura de consenso que permitiría a Macron no tener que adelantar elecciones legislativas o, en un caso extremo, dimitir y convocar elecciones presidenciales.
Sébastien Lecornu ha transmitido en una entrevista en la televisión pública France 2 las impresiones de su encuentro este miércoles con Macron. A los micrófonos, como antes había hecho con el presidente de la República Francesa, ha comunicado que "su misión ha terminado", tras cumplir con el últmo mandato del jefe de Estado, que era buscar un posible gran pacto político para la estabilidad del país.