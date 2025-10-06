Macron le da una segunda oportunidad a Lecornu: tiene hasta el miércoles para formar gobierno

El Sébastien Lecornu 1.0 pasará a la historia como uno de los gobernantes más fugaces de los tiempos recientes. Pero esa misma historia se reescribe. O la quiere reescribir al menos Emmanuel Macron, que ha dado una segunda oportunidad al recién dimitido primer ministro para que forme gobierno. Tiene hasta el miércoles para negociar "una plataforma de acción" que dé estabilidad al país con la formación de un futuro Ejecutivo, apunta el Elíseo, un compromiso que Lecornu ha aceptado.

"El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", anuncia el Palacio del Eliseo.

"El miércoles por la noche le diré al jefe de Estado si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias", ha respondido, a su vez, Lecornu en sus redes sociales.

En el infinito caos político francés siempre parece haber hueco para un nuevo giro de guion y este lo es. Cuando los especialistas y las fuerzas parlamentarias esperaban un nuevo nombre elegido por Macron —la izquierda apretaba para que el primer ministro respondiese de una vez a la ideología del bloque ganador de las elecciones— o, en un caso extremo, la convocatoria de elecciones legislativas adelantadas, el presidente ha sorprendido con su movimiento.

Macron considera que su elección por Lecornu, mano derecha en anteriores gabinetes, aún tiene recorrido, pese a la reiterada negativa de la oposición y de las protestas sociales ante el continuismo. En estas escasas semanas de un mandato estrenado el 9 de septiembre, se han sucedido las protestas y huelgas sociales.

El (pen)último embrollo estalló en horas, entre este domingo y este lunes por la mañana, tras el adelanto de nombres elegidos por Lecornu para su Ejecutivo.

Los reproches le han llegado desde todo el arco político, incluido algunos de los integrantes del macronismo, bajo la acusación de no haber cambiado nada, especialmente por haber optado por el muy reprochado Bruno Le Maire como ministro de Defensa tras siete años en la cartera de Economía.