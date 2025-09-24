Lo que se coló en la ONU entre Gaza y Ucrania... ¿te acuerdas del Sáhara? Marruecos sí

La 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El escenario de mayor nivel a escala internacional donde se dirimen los principales conflictos y guerras que mantienen al mundo en vilo. Los focos mediáticos alumbran con fuerza a dos de ellos. El "genocidio" -según una agencia independiente de la ONU- o masacre -cuestión meramente visible- que perpetra Israel en la Franja de Gaza, sin perjuicio de otras atrocidades en la Cisjordania ocupada. Pero también la invasión rusa sobre Ucrania, una picadora de carne humana que no ha dejado de funcionar desde febrero de 2022.

Pero se ha colado otro en medio de esos dos conflictos, y de las distintas intervenciones de líderes políticos que van desde reconocimientos oficiales del Estado palestino a giros radicales en las posibilidades de que Kiev derrote al gran oso y a los esfuerzos desmedidos del mayor ejército postsoviético. Un conflicto cuya situación de enquiste en el tiempo quedó retratado por lo que escasamente que ha trascendido este miércoles en España. ¿Se acuerdan del Sáhara Occidental? Pues Marruecos sí.

Rabat se encargó de remarcar las posiciones que ha venido trabajando más de una década a golpe de firma y diplomacia -y de firma en chequera en acuerdos comerciales-. Lo hizo a través de la intervención del primer ministro del Gobierno marroquí, el multimillonario Aziz Ajanuch, que no ha desaprovechado el atril de la Asamblea General para recordarle al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al enviado especial para el conflicto del Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que no hace falta buscar más soluciones, puesto que Marruecos tiene la "definitiva al conflicto regional del Sáhara".

Una 'solución' marroquí con muchos adjetivos: "realista", "duradera", "pragmática"...

En este sentido, el político marroquí ha defendido a ultranza la que es la única postura que Marruecos permite desde que la planteó el actual monarca, Mohammed VI, ya en 2007. De nuevo, han utilizado toda la batería de adjetivos que acostumbra a acompañar la defensa de un plan que ha sido formulado unilateralmente por Rabat y que supone que los saharauis renuncien para siempre a la independencia. O en otras palabras, a la soberanía que es reconocida por la propia ONU -la última resolución fue la del 31 de octubre de 2024 (S/RES/2756)- apostando por la realización de un referéndum de autodeterminación.

"La iniciativa de autonomía es la única solución realista. Goza de un creciente apoyo a nivel internacional como parte de la dinámica impulsada", ha señalado Ajanuch, que tampoco ha escatimado en adjetivos en sus siguientes afirmaciones. "El mundo es testigo de que la cuestión del Sáhara marroquí se encuentra en una encrucijada histórica", ha expuesto, apuntando a que "la mayoría de los Estados miembros de esta organización abren el camino hacia una vía clara que indica que ya es hora de pasar página en este conflicto, respetando plenamente la soberanía de Marruecos y su integridad territorial".

El primer ministro marroquí se refiere a un proceso en el que en los últimos años, Marruecos ha logrado que se sumen a este plan no solo países tradicionalmente alineados con la causa saharaui y con Argelia como ha ocurrido con España y Francia. También lo consiguió con EEUU, durante el primer mandato de la Administración Trump, en el que se suscribieron acuerdos multimillonarios de armamento con Washington. Y lo consiguió incluso con Israel, después del histórico pacto por el que se sumaron a los Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump, que supusieron el acercamiento histórico entre Rabat y Tel Aviv (y dejaron protestas masivas en las calles, claro).

"El Sáhara se ha convertido en una tierra llena de oportunidades gracias al modelo de desarrollo impulsado por Marruecos", ha dicho el mandatario marroquí, destinando los últimos minutos de su alocución al Sáhara Occidente, pero sin mencionar, por ejemplo, que la justicia europea ha condenado el expolio marroquí de los productos saharauis. "Y es por ello que esta región se ha convertido en una plataforma estratégica que contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo colectivo", ha asegurado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.