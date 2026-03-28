Londres se une contra la ultraderecha: decenas de miles de manifestantes recorren las calles en una protesta masiva contra la extrema derecha

Los manifestantes protestan durante la manifestación "Juntos contra la extrema derecha" en Londres, Gran Bretaña, el 28 de marzo de 2026.

Londres se une contra la ultraderecha. Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en el centro de Londres para mostrar su rechazo a la extrema derecha. La asistencia varía según las fuentes: la Policía calcula unas 50.000 personas, mientras que los organizadores elevan la cifra hasta medio millón.

La protesta fue convocada por la organización Alianza Juntos, cuyo portavoz, Kevin Courtney, destacó la alta participación durante el acto final en Whitehall. Según los convocantes, se trataría de una de las mayores movilizaciones de este tipo.

La marcha recorrió varias calles del centro de la ciudad y coincidió con otra manifestación en apoyo a Palestina. Ambas movilizaciones terminaron uniéndose en Hyde Park, donde se concentraron los participantes.

Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Londres contra el auge de la extrema derecha. EFE

Durante la protesta se escucharon consignas a favor de los derechos de los migrantes y en contra del racismo. Los asistentes portaban pancartas con mensajes que defendían la convivencia y rechazaban la discriminación.

Entre los participantes hubo figuras conocidas como el exlíder laborista Jeremy Corbyn, además de artistas como UB40, Lenny Henry, Paloma Faith, Billy Bragg y Leigh-Anne Pinnock. También mostraron su apoyo el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, y el dirigente del Partido Verde Zack Polanski.

Por otro lado, un pequeño grupo de personas se concentró en la zona con banderas contrarias a la protesta. Aun así, la jornada transcurrió sin incidentes destacados. Esta protesta tiene lugar prácticamente al mismo tiempo que la que está teniendo de EEUU contra Trump.