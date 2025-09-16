Luxemburgo se sumará al reconocimiento del Estado palestino 

El 'efecto dominó' continúa. La cadena de anuncios del reconocimiento del Estado palestino que comenzó hace un año con España, Dinamarca e Irlanda; y se vio totalmente catapultada con el anuncio de Francia, Reino Unido y Canadá, ha vuelto a sumar un nombre a la lista. Un pequeño estado europeo, pero de gran peso económico. Se trata de Luxemburgo.

Así lo ha anunciado este martes su primer ministro, Luc Frieden, en unas declaraciones en las que tampoco ha ocultado que aunque es una decisión que está tomada prácticamente al "99%" se enfrenta a ciertas dudas e incertidumbre. Frieden presentó esta postura de forma formal y oficial, trasladándola a la comisión parlamentaria sobre Asuntos Exteriores y Europeos y acompañado del máximo jefe de la diplomacia de este socio comunitario, el vice primer ministro y ministro de Exteriores, Xavier Bette.

"Admito que algunos miembros de la coalición tienen ciertas reservas sobre esto [reconocer al Estado palestino]" Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo

El problema o conflicto que ha dejado entrever el propio mandatario luxemburgués pasa por las tensiones en el Gobierno de coalición -una cuestión muy similar al debate y choque se tuvo lugar en el seno del Ejecutivo belga, pero se saldó favorablemente para la causa palestina-. "Admito que algunos miembros de la coalición tienen ciertas reservas sobre esto", ha admitido el propio Frieden, en declaraciones al medio nacional Luxemburger Wort.

La amenaza de Trump y la próxima cita en la ONU

La principal explicación de esos temores no se corresponden con un miedo a la reacción israelí, sino que pasa por la amenaza que lanzó el mayor -y puede que uno de los últimos- aliados de Israel, el EEUU a cargo de la segunda Administración Trump. Frieden aludió de forma muy concreta a esas reservas, "especialmente debido a que EEUU ha anunciado que impondrá sanciones sobre los países que reconozcan a Palestina". Bien es cierto que Washington y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo comercial, que podría volver a verse afectado por una cuestión ajena al texto aprobado.

La decisión ya ha sido aplaudida y agradecida desde el Ministerio de Exteriores palestino -a través de un comunicado en su cuenta oficial de X-, en la que ha valorado y destacado que "esta es una postura valiente, coherente con el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional, y que forma parte de los esfuerzos por lograr la calma y la paz de conformidad con la 'solución de dos Estados'".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.