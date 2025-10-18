María Corina Machado alaba las "decisivas acciones" de Netanyahu en la Franja de Gaza

La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha alabado al primer ministro israelí, Benjamin Netanytahu, por "sus decisivas acciones en el transcurso de la guerra" en la Franja de Gaza, donde ya suman cerca de 68.000 fallecidos por la ofensiva perpetrada por el israelí, tras haber mantenido una conversación telefónica, tal y como ambos han confirmado.

"Hoy hablé con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le agradecí sus cálidas felicitaciones al pueblo de Venezuela por nuestro Premio Nobel de la Paz 2025. Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos oponen", ha escrito la propia Machado en 'X'.

"Así como luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela, todas las naciones del Medio Oriente merecen un futuro basado en la dignidad, la justicia y la esperanza, no en el miedo. Esperamos que la plena implementación del plan visionario del Presidente Trump contribuya a lograr una paz justa y duradera en la región. En último término, la paz exige libertad, y la libertad exige coraje y fortaleza", ha agregado finalmente.

Por su parte, el gabinete de Netanyahu ha respondido con felicitaciones a Machado por su reconocimiento internacional, en especial por su Premio Nobel de la Paz, el cual se anunció el pasado 10 de octubre y tiene previsto que se entregue el próximo 10 de diciembre en una ceremonia de entrega.

"La señora Machado le expresó su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra, así como por los logros de Israel. También elogió el acuerdo para la liberación de los secuestrados que estaban en Gaza", ha afirmado la oficina del primer ministro israelí— quien hace unas semanas pensaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era quien se "merecía" el Premio Nobel de la Paz— en las redes sociales.

