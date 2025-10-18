Le preguntan a Trump por María Corina Machado tras no haber ganado él el Nobel y suelta esto

Donald Trump ha sido muy Donald Trump cuando le han preguntado acerca de la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, puesto que él ansiaba recibir este galardón y había hecho una agresiva campaña para que se lo otorgaran.

"No me han dado el Premio Nobel. Se lo han dado a otra persona. Es una mujer muy agradable. No sé quién es, pero es muy generosa. Así que no me importa nada de todo eso", ha declarado el presidente de Estados Unidos, como recoge Europa Press, con un tono que evidenciaba que contento del todo no está.

"Cada vez que resuelvo uno (conflicto), me dicen: 'Si resuelves el siguiente, te darán el Premio Nobel", agregó.

El Comité que decide el premio Nobel de la Paz se lo concedió a la opositora venezolana por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Por si Trump desea informarse, María Corina Machado (Caracas, 1967), comenzó su carrera política hace ya casi un cuarto de siglo. En 2010, fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda, convirtiéndose en la legisladora electoral más votada de Venezuela. Dos años más tarde fundó el movimiento político venezolano Vente Venezuela, de orientación liberal y republicano, que se autodenominó centrista.

Por sus protestas contra el régimen chavista fue destituida en 2014 como diputada de la Asamblea Nacional. Esto le supuso una cronificada inhabilitación para ejercer cargos públicos, que le impidió el año pasado ser la candidata opositora a Maduro en las últimas presidenciales. Votación que, bajo acusaciones de amaño, ganó el actual presidente y provocó el exilio de su contrincante Edmundo González.

Tras el anuncio del premio, ella escribió en su cuenta de X (Twitter): "Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América…".