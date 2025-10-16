"Israel logrará la victoria": las 7 claves del discurso de Netanyahu en el memorial oficial por el 7-O

Benjamin Netanyahu quiere llegar "hasta la victoria" en la "batalla global" que Israel libra contra el mundo hostil. En tiempo presente y no en pasado, obviando por momentos la paz en vigor en Gaza, el primer ministro hebreo ha clamado por la unidad de su país ante los "enemigos".

Sus palabras han llegado este jueves en el memorial oficial por las víctimas de los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, coincidiendo con la fecha estipulada por el calendario hebreo. Allí ha asegurado que repatriará "hasta el último cuerpo" de las víctimas secuestradas por Hamás y aún no devueltas a las familias. Su discurso ha estado plagado de claves —mucho más que simples frases destacadas— cuyas ideas principales desgranamos:

"Ahora todo el mundo lo sabe"

Sabedor de que ha vuelto la paz, endeble pero paz, a Gaza tras dos años de guerra y destrucción, Netanyahu no ha dudado en alzar la voz para gritar desde el Monte Herzl de Jerusalén que "ahora todo el mundo sabe que si nos levantan la mano pagarán un alto precio por su agresión". "Estamos determinados a completar nuestra misión hasta lograr la victoria".

Israel como centinela de la humanidad

Esa victoria, que no ha querido definir, es la pretendida conclusión a lo que ha denominado "una batalla contra la barbarie", en la que "Israel se encuentra en primera línea de frente". "Estamos entre la humanidad y la peor de las crueldades", ha añadido, antes de definir a su país como "una roca sólida en medio del salvaje Oriente Próximo".

Una "lucha global" que se mueve en torno a una idea clave para Netanyahu: "¿Va Oriente Próximo a volver a la era oscura del fanatismo o seguirá adelante hacia un futuro de prosperidad, estabilidad y paz?".

"Israel es la barrera que frena a las fuerzas destructivas del islam radical, y sus soldados conforman el muro de protección que separa ambas cosas", ha apostillado, siempre con su mira puesta en Irán.

Irán, en la mira

Dirigiéndose al "fanático régimen iraní y sus ramas terroristas" le ha acusado de tratar de "ahogar al país hasta la muerte". "Pero nuestros enemigos no tuvieron en cuenta nuestra fortaleza. Nos levantamos como si fuéramos un solo hombre. Nos movilizamos con fortaleza y luchamos en todos los frentes", añadía de inmediato.

Sin mencionar directamente a Irán, sus palabras parecían apuntar de forma clara a Teherán al afirmar que "aún nos esperan grandes desafíos por parte de nuestros enemigos que buscan rearmarse".

Paz, una breve mención, un deseo de futuro

A esos "grandes desafíos" que asegura afrontar su país, Netanyahu ha sumado "oportunidades dramáticas y grandes para ampliar el círculo de la paz", reiterando su afirmación de que Israel está dispuesto a normalizar las relaciones y reforzar los acuerdos de paz con los países árabes y musulmanes tras la guerra en Gaza.

El "auténtico genocidio" vs el "genocidio ficticio"

Hasta ahora, su gran frente era Gaza y combatir a Hamás, grupo terrorista al que ha acusado cometer "un auténtico genocidio" el 7 de octubre, contrastándolo con lo que denominó como "genocidio ficticio" del que las "conspiraciones antisemitas dirigidas por nuestros detractores" acusan a Israel en Gaza.

"Fue un asesinato monstruoso en el pleno sentido de la palabra: una masacre despiadada de bebés, niños, adultos, ancianos. Y les digo, si estos asesinos hubieran podido hacerlo, nos habrían masacrado a todos y cada uno de nosotros", ha espetado seguido de palabras de cariño hacia los familiares de las víctimas de Hamás.

Ni un cuerpo sin repatriar

"Sabemos, miembros de las familias en duelo, que no hay sustituto para todos aquellos que hemos perdido", proseguía bajo la promesa de recuperar los cuerpos de todos los rehenes de Hamás muertos en Gaza, pese a las dificultades reconocidas por el grupo armado. "Vamos a repatriarlos a todos, hasta el último de ellos".

Horas antes, Hamás anunciaba haber entregado todos los cuerpos que pudieron localizar, apenas 9 de los 28 secuestrados fallecidos que seguían bajo su dominio, alegando las "dificultades" por la devastación de la Franja. Para intentar cumplir con la repatriación del resto de víctimas, un equipo internacional se va a sumar a las tareas de rescate e identificación en Gaza, donde ya hay miembros de Egipto.

Unidad... también en torno a él

Pero Netanyahu no solamente ha clamado por la unidad contra el "enemigo". En un intento de blindaje ante las incesantes críticas internas contra él y su Ejecutivo, Netanyahu ha reclamado también unión interna porque "es lo que necesitamos". "Unidad en la guerra y unidad en la paz. Lograremos todos nuestros objetivos si tenemos cohesión interna, garantías mutuas y si reforzamos aquello que nos es común en vez de lo que nos divide".