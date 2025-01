Más de 200.000 personas regresan al norte de Gaza en un éxodo que continúa este martes

Miles de gazatíes han iniciado este martes el regreso hacia lo que quede de sus viviendas en el devastado norte de la Franja de Gaza, después de que este lunes lo hicieran al menos unas 200.000 personas, según cifras de la ONU, que el Gobierno de Hamás elevó a más de 300.000, según un comunicado del grupo islamista.

"Más de 300.000 personas desplazadas de nuestro gran pueblo palestino regresaron de las gobernaciones del sur y centro a las gobernaciones de (ciudad de) Gaza y del norte a través de las calles Rashid y Salah al Din tras 470 días de la guerra genocida cometida por el Ejército de ocupación 'israelí'", dijo en un comunicado la oficina de medios de Hamás.

Al amanecer, las multitudes que habían pasado la noche próximas al corredor de Netzarim, un área militar cerrada localizada en el sur de ciudad de Gaza, comenzaron a desplazarse a pie hacia las urbes del norte y una anhelada ciudad de Gaza, la otrora vibrante capital gazatí, de donde 1,4 millones de personas comenzaron a ser forzosamente evacuadas tras la primera semana de guerra.

"El médico me dijo que no debía andar o subir escaleras, pero llevo caminando dos horas y no estoy cansada. Siento como si alguien me llevara a cada paso. Cada vez más cerca de mi casa", le dijo a EFE la palestina Nihad, que caminó ayer junto a su marido e hijos a través de esa vía paralela al mar Mediterráneo, rumbo al norte.

Según ha informado este martes el Gobierno de Hamás, más de 5.500 funcionarios están trabajando para facilitar las rutas y corredores de retorno, mientras que unas 135.000 tiendas de campaña y caravanas son necesarias para alojar a esta población que retorna a una Gaza destruída que ya no conoce.

A última hora de anoche, al menos un palestino murió por un ataque aéreo israelí contra la excavadora que conducía junto al campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, ha informado la agencia de noticias palestina Wafa, pero el número de fallecidos podría haber sido más alto.

Con este suceso, el número total de muertos tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás es de al menos 16 personas, según un recuento de EFE.

El Ejército israelí ha confirmado este martes haber disparado desde el aire contra "varios vehículos sospechosos" que se desplazaban hacia el norte a través de una zona que "no está autorizada para el paso y sin ser inspeccionados, en violación de los términos del acuerdo", según un comunicado castrense. Además, dijo que tras haber disparado "tiros de advertencia" contra un sospechoso en el norte de Gaza que no se alejó, "se dispararon tiros adicionales para eliminar la amenaza".