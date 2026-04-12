Zelenski presume de la experiencia de Ucrania interceptando drones y reivindica su papel en Irán: "¿Derribamos objetivos? Sí, lo hicimos"

Ucrania utiliza la experiencia de su ejercito para combatir los Shahed iraníes para ayudar a algunos de sus aliados en Oriente Medio. Así lo ha explicado su presidente, Volodimir Zelenski, que ha asegurado en unas declaraciones consultadas por el diario Business Insider, que busca ayudar a las naciones amigas que ahora buscan conocimiento ucraniano. "¿Hemos derribado cosas? Sí, lo hicimos. ¿Los hemos derribado en un solo país? No, en varios", explicó a la prensa recientemente.

De esta forma, el presidente ucraniano aseguró que las fuerzas ucranianas participaron en operaciones utilizando drones interceptores fabricados en Ucrania. Esta tecnología innovadora fue desarrollada para detener los ataques rusos con drones y ahora sus socios están "profundamente interesados" en adquirir.

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán entró en vigor el martes, pero durante las cinco semanas previas, las fuerzas iraníes enfrentadas a bombardeos de Estados Unidos e Israel lanzaron numerosos misiles y drones de ataque unilaterales Shahed contra países de todo Oriente Medio. Ucrania, familiarizada con esta realidad, ofreció su apoyo y asistencia.

"No se trata de una misión de entrenamiento o ejercicios, sino de apoyo en la construcción de un sistema moderno de defensa aérea que realmente pueda funcionar", explicó Zelenski. Asimismo, informó, que las fuerzas ucranianas ya son capaces de derrotar a los drones propulsados por reactores.

Varios países piden ayuda

Desde el principio del conflicto en Irán, Ucrania ha mostrado su interés en ayudar a los países socios en Oriente Medio. De hecho, tal y como el propio presidente ha anunciado, podría suministrar al menos 1.000 interceptores al día si ayudan a financiar su producción. "Es mucho más rentable que cualquier cosa que usen hoy nuestros socios".

A cambio de la ayuda proporcionada, el presidente ha indicado que Ucrania está recibiendo armas para ayudar a defender su infraestructura enérgetica de los ataques rusos, junto con petróleo, diésel y apoyo financiero adicional. "Estamos ayudando a fortalecer su seguridad a cambio de contribuciones a la resiliencia de nuestro país", afirmó. "Esto es mucho más que simplemente recibir dinero. Si hay que detener a un 'Shahed' en los Emiratos, podemos hacerlo. Si hay que detenerlo en Europa o en el Reino Unido, podemos hacerlo".