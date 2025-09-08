Milei es derrotado por el peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires

La Libertad Avanza, el partido del presidente de Argentina, Javier Milei, ha salido derrotado este domingo de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y donde la peronista Fuerza Patria ha alcanzado más del 47 por ciento de los votos.

Con el 91,69 por ciento de los votos escrutados y una participación estimada del 62,05 por ciento, Fuerza Patria -que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, así como a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa- habría alcanzado el 47,07 por ciento de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se quedaría en un 33,82 por ciento.

Por detrás habrían quedado la coalición centrista Somos, con un 5,33 por ciento de los votos, y el Frente de Izquierda, con un 4,36 por ciento, según los datos transmitidos por el Gobierno de la provincia de la capital del país.

Estos resultados dejarían al peronismo con 21 diputados, frente a los 18 del partido libertario, mientras que Somos y Frente de Izquierda se harían con dos escaños cada uno. La diferencia entre las dos principales listas aumenta en el Senado provincial, donde Fuerza Patria colocaría a trece de sus candidatos, frente a los ocho de La Libertad Avanza y los dos de Somos, si bien Frente de Izquierda no tendría representación en esta cámara.

El resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires debilita las expectativas del partido de Milei de cara a las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de octubre y en el que se renueva la mitad del Congreso.

Milei reconoce la "clara derrota" de La Libertad Avanza, pero adelanta que no hará cambios

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reconocido la derrota de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y donde la peronista Fuerza Patria ha alcanzado más del 47 por ciento de los votos, superando en 13 puntos porcentuales a la formación ultraderechista.

"Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", ha declarado desde la sede de su formación.

El mandatario ha señalado que desde el partido realizarán "un profundo análisis" de los resultados y "una profunda autocrítica" con vistas a "corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado". "No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos", ha agregado, si bien ha rechazado cualquier opción de dar marcha atrás en las políticas emprendidas por su Ejecutivo.

En este sentido, ha asegurado que su gestión "no se va a modificar, sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital", ha prometido.

Asimismo, el líder ultraderechista ha asegurado que su Gobierno va "a continuar del lado del bien en el mundo". "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza", ha defendido.

Por otra parte, Milei ha considerado que la oposición ha ganado los comicios porque "han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y lo hacen de manera muy eficiente". "Tal como veníamos señalando recurrentemente, éste iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos", ha sostenido, antes de indicar que "éste es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales", en las que se renueva la mitad del Congreso.

