Multado con 1.000 euros un comedor escolar de Europa porque faltaba pastel de espinacas

La alimentación es fundamental, pero en los comedores escolares el tipo de comida que se ofrece a los menores adquiere especial relevancia. Los centros deben cerciorarse de que se garanticen la variedad y el aporte de todos los nutrientes que requerien los niños, sin incurrir en alimentos nocivos.

Tanta atención se tiene a estos comedores en algunos países que un colegio del municipio griego de Haidari, al oeste de Atenas, ha sido multado con 1.000 euros tras una inspección de la Dirección de Desarrollo del Sector Oeste de Atenas porque se encontró que faltaba un artículo de la lista de productos obligatorios, según ha informado el medio Thriassio.gr.

La inspección, realizada el pasado 7 de octubre, detectó la falta de posesión y distribución de un pastel de espinacas de 140 gramos. Esto, según ha señalado el mismo medio, "infringe la Decisión Ministerial Y.A. 91354/2017 (Boletín Oficial 2983/B') sobre el funcionamiento de los comedores escolares".

Estas inspecciones tienen "el objetivo de garantizar la integridad y calidad de los artículos ofrecidos en los comedores escolares, a fin de cumplir con las normas de higiene y nutrición de los estudiantes".

Esta no es la primera vez que ocurre un caso similar en el oeste de Atenas. Poco antes, este mismo mes, otro centro escolar, en esta ocasión del municipio de Ílion, recibió una multa administrativa por la misma cantidad y por el mismo motivo: no disponer ni ofrecer porciones individuales de pastel de espinacas, según marca el reglamento.

Esto puede parecer anecdótico, e incluso suponer una alegría para los más pequeños que se libran de un alimento que suele ser el preferido, pero proporcionar una alimentación adecuada y saludable a los más pequeños debería ser un objetivo básico y prioritario en todas las sociedades.