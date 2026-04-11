Pierre Vandier, almirante: "La OTAN necesita tener la capacidad de adaptación de Ucrania y desarrollar un carril prioritario para nueva tecnología"

En el ámbito militar, disponer de experiencia en combate es muy importante. Enfrentarse a los problemas que plantea la lucha contra un enemigo en el campo de batalla y buscarles solución es un ejercicio que difícilmente puede emularse a través de entrenamientos y ejercicios militares.

A cambio del armamento que recibe procedente de la OTAN, Ucrania (que lleva más de cuatro años combatiendo frente a las fuerzas rusas) puede proporcionarle a la Alianza Atlántica esa experiencia tan valiosa.

En ese sentido, el almirante Pierre Vandier, comandante supremo aliado de Transformación de la OTAN, ha destacado, en declaraciones a Business Insider, que la Alianza Atlántica debería aprender del "ADN de adaptación" que Ucrania ha demostrado a lo largo de estos cuatro años de conflicto armado.

Según el experto, en el país presidido por Volodímir Zelenski "han sido muy buenos resolviendo los problemas a gran velocidad". En la OTAN, en cambio "no estamos acostumbrados a hacer eso desde hace décadas", según ha afirmado Vandier.

La necesidad de que la OTAN desarrolle y adquiera nuevo armamento

El comandante supremo aliado de Transformación de la OTAN ha expresado que le gustaría que la Alianza Atlántica incrementara el ritmo de desarrollo y de adquisición de nuevo armamento, igual que ha hecho Ucrania.

En lo que se refiere al desarrollo, el almirante Pierre Vandier ha propuesto que la OTAN ponga en funcionamiento algo parecido a un "carril prioritario para vehículos con varios ocupantes" para acelerar la implantación en sus ejércitos de nueva tecnología militar.

En estos momentos, la Alianza Atlántica tarda varios años para construir buques de guerra, aviones de combate y vehículos blindados. Ese periodo es aún mayor para los diseños bélicos novedosos.

Sin embargo, Ucrania no puede permitirse tener esos largos tiempos de espera. Por ello, la industria armamentística ucraniana ha desarrollado, por ejemplo, múltiples variantes de drones militares y los ha llevado al campo de batalla en apenas meses. Esa es la velocidad con la que, según Vandier, debería empezar a trabajar la OTAN.