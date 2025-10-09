Pillan a la alcaldesa usando 36.000 euros de gasto público para comprar ropa y su justificación descoloca a todos

La alcaldesa del distrito 8 de París, Jeanne d'Hauteserre, anunció el martes su decisión de reembolsar los 36.000 euros en gastos de representación utilizados desde 2020 para la compra de ropa. La declaración llega días después de que la funcionaria reconociera en el plató de BFMTV que utilizó estos fondos públicos para "vestirse bien" y adquirir "productos franceses de buena calidad".

El tema abrió un profundo debate entre muchos ciudadanos franceses, especialmente tras conocerse que d'Hauteserre disponía de un presupuesto mensual de 990€ para este fin. "Quiero utilizarlo como me parezca", afirmó inicialmente, aunque más tarde matizó su postura y expresó su voluntad de remitir el caso a la comisión de ética de la ciudad de París, informó Le Parisien.

En un comunicado difundido por BFMTV, la alcaldesa justificó su decisión señalando el contexto nacional: "Francia se hunde en una crisis democrática y es incapaz de adoptar un presupuesto para sanear sus cuentas públicas". Por ello, hizo un llamamiento a los funcionarios electos a mostrar "un comportamiento ejemplar" y a "compartir el esfuerzo que se requiere de todos".

Pide acabar con este "privilegio" de los políticos

D'Hauteserre pidió también "el fin de este privilegio", en alusión a los gastos de representación que, según el Centro Nacional para el Servicio Público Territorial, pueden ser reembolsados por las autoridades locales si se justifican adecuadamente.

"En la situación económica actual, donde pedimos a nuestros conciudadanos que hagan un esfuerzo, tenemos que eliminar todos estos privilegios", subrayó la alcaldesa, reconociendo que "alguien que gana 1.200 € al mes se sorprendería de que tengamos derecho a 990€ en gastos de representación".

La decisión final recaerá ahora en la comisión de ética de la ciudad, que evaluará el caso a pesar de que, legalmente, los gastos de d'Hauteserre estaban autorizados. Mientras tanto, el debate sobre los gastos de la alcaldía ha cobrado fuerza en las últimas semanas tras revelaciones sobre los usos cuestionables de fondos públicos por parte de varios funcionarios en la capital francesa.