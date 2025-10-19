Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a los principales asesores de Trump de quién fue la idea de la cita con Putin en Hungría y responden: "De tu madre"
Global

Global

Preguntan a los principales asesores de Trump de quién fue la idea de la cita con Putin en Hungría y responden: "De tu madre"

Cuando se les preguntó quién eligió Budapest, los principales asesores de la Casa Blanca respondieron al HuffPost: "Tu madre".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Donald Trump recibe a Vladimir Putin en Alaska bajo el estruendo del desfile de aviones de EEUUGetty Images

Donald Trump ha anunciado una nueva cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Esta vez, el lugar elegido es Budapest, la capital de Hungría, un lugar que no ha sido elegido al azar, pues fue allí donde, en 1994, Rusia firmó el llamado Memorándum de Budapest, comprometiéndose a respetar la soberanía de Ucrania a cambio de que este país entregara su arsenal nuclear heredado de la URSS. Promesa que, como sabemos, Moscú rompió años después.

La decisión de Trump de reunirse con Putin en ese lugar ha dejado a muchos desconcertados. Pero la sorpresa ha sido aún mayor cuando El HuffPost preguntó a la Casa Blanca quién había tenido la idea de elegir precisamente Budapest como sede del encuentro. La respuesta de los principales asesores de comunicación fue, cuanto menos, bastante desconcertante. "Tu madre lo hizo", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt. "Tu madre", repitió el director de comunicaciones Steven Cheung. 

Por su parte, Trump justificó el encuentro alegando que el anfitrión será su "amigo", el primer ministro húngaro Viktor Orbán, un líder ultraconservador y firme aliado de Moscú dentro de la UE. "Nos reuniremos en Hungría. Viktor será un gran anfitrión", dijo el expresidente estadounidense desde el Despacho Oval. Sin embargo, lo cierto es que, hasta ahora, los encuentros de Trump con Putin no han dado grandes resultados. La última vez que se vieron fue en Alaska, en agosto, y terminó sin el esperado alto el fuego.

De este modo, mientras la Casa Blanca bromea, Ucrania sigue bajo ataque, Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y el expresidente de Estados Unidos sigue sin dar señales claras de qué papel quiere jugar en este conflicto.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 