Preguntan a los principales asesores de Trump de quién fue la idea de la cita con Putin en Hungría y responden: "De tu madre"

Donald Trump ha anunciado una nueva cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Esta vez, el lugar elegido es Budapest, la capital de Hungría, un lugar que no ha sido elegido al azar, pues fue allí donde, en 1994, Rusia firmó el llamado Memorándum de Budapest, comprometiéndose a respetar la soberanía de Ucrania a cambio de que este país entregara su arsenal nuclear heredado de la URSS. Promesa que, como sabemos, Moscú rompió años después.

La decisión de Trump de reunirse con Putin en ese lugar ha dejado a muchos desconcertados. Pero la sorpresa ha sido aún mayor cuando El HuffPost preguntó a la Casa Blanca quién había tenido la idea de elegir precisamente Budapest como sede del encuentro. La respuesta de los principales asesores de comunicación fue, cuanto menos, bastante desconcertante. "Tu madre lo hizo", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt. "Tu madre", repitió el director de comunicaciones Steven Cheung.

Por su parte, Trump justificó el encuentro alegando que el anfitrión será su "amigo", el primer ministro húngaro Viktor Orbán, un líder ultraconservador y firme aliado de Moscú dentro de la UE. "Nos reuniremos en Hungría. Viktor será un gran anfitrión", dijo el expresidente estadounidense desde el Despacho Oval. Sin embargo, lo cierto es que, hasta ahora, los encuentros de Trump con Putin no han dado grandes resultados. La última vez que se vieron fue en Alaska, en agosto, y terminó sin el esperado alto el fuego.

De este modo, mientras la Casa Blanca bromea, Ucrania sigue bajo ataque, Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y el expresidente de Estados Unidos sigue sin dar señales claras de qué papel quiere jugar en este conflicto.