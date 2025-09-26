Reino Unido implanta un carné de identidad digital para frenar la inmigración ilegal
El primer ministro, Keir Starmer, ha comunicado esta nueva medida sin precedentes en el país británico.
A primera hora de la mañana de este viernes, Keir Starmer ha anunciado una medida sin precedentes en Reino Unido. A partir de ahora, el país británico introducirá una tarjeta de identificación digital gratuita que será obligatoria para conseguir trabajo o alquilar una vivienda. Según informó el primer ministro británico, el objetivo es el de frenar la inmigración ilegal.
--Noticia de última hora. En ampliación--