Reino Unido prohíbe un anuncio por sugerir que la piel blanca es "superior" a la negra

La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) ha decidido prohibir en el Reino Unido un anuncio de un gel de ducha Sanex—filial británica de Colgate-Palmolive— después de recibir varias denuncias que alertaban sobre los estereotipos negativos sobre "las personas de piel más oscura".

El anuncio, que se emitió el pasado junio, enseñaba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como una problemática" y más tarde, tras la aplicación del gel, aparecía una mujer blanca con una piel de mejor aspecto. "El alivio podría ser tan simple como una ducha", sentenciaba una voz en off.

La empresa, por su parte, ha negado las acusaciones y ha afirmado que tan solo trataba de mostrar un efecto de "antes y después". "Nuestra publicidad tenía como objetivo destacar la forma en que nuestra línea Skin Therapy favorece la salud de la piel, sin importar el tipo de piel", defendió este miércoles la compañía, que aun así agregó que tomará "nota" de esta decisión.

Para la ASA, sin embargo, el spot estaba "estructurado de tal manera que la piel negra se mostraba como problemática e incómoda, mientras que la piel blanca, representada como más suave y limpia después de usar el producto, se mostraba cambiada y resuelta con éxito". "Concluimos que el anuncio incluía un estereotipo racial y, por lo tanto, era probable que causara una ofensa grave", agregó.