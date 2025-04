Rusia ha lanzado una amenaza aterradora de Tercera Guerra Mundial dirigida a Europa y, en concreto, al Reino Unido, ante la posibilidad de que se desplieguen tropas británicas en Ucrania, advirtiendo incluso que Moscú está dispuesto a usar armas nucleares.

Sergei Shoigu, aliado cercano de Vladimir Putin, secretario del poderoso Consejo de Seguridad ruso y exministro de Defensa, afirmó que Moscú rechazaba la presencia de fuerzas de paz occidentales en el país devastado por la guerra.

También avisó sobre la disposición de Moscú a usar armas nucleares y a reiniciar las pruebas de armas atómicas en el Ártico por primera vez desde la Guerra Fría, afirmando que Europa se prepara en secreto para una guerra contra Rusia en 2030. "En noviembre de 2024, se introdujeron revisiones a los Principios Básicos de la Política Estatal de la Federación Rusa sobre Disuasión Nuclear, según los cuales Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares en caso de agresión contra ella o la República de Bielorrusia, incluso con el uso de armas convencionales", señaló.

Según Shoigu, el Kremlin está "monitoreando atentamente los preparativos militares de Europa", declaró a la agencia estatal de noticias TASS. "Los políticos sensatos en Europa entienden que la implementación de un escenario de este tipo [establecer tropas occidentales en el terreno en Ucrania ] podría conducir a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia y, posteriormente, a la Tercera Guerra Mundial", dijo.

De acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia, en caso de que países extranjeros lleven a cabo acciones hostiles que representen una amenaza para la soberanía e integridad territorial de Rusia, nuestro país considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias para contrarrestar dichas acciones y evitar su repetición.

Este altísimo cargo, que junto con el general ruso Valery Gerasimov fue uno de los dos hombres nombrados por el exjefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, antes de su intento de golpe de Estado en 2023, dijo que la disuasión nuclear "se está llevando a cabo con respecto a países y coaliciones militares que consideran a Rusia un enemigo potencial y poseen armas de destrucción masiva o fuerzas armadas convencionales con capacidades militares sustanciales".

Refiriéndose a la "coalición de los dispuestos" del primer ministro británico, Sir Keir Starmer, Shoigu dijo que era "más correcto" calificar a las fuerzas británicas y de la UE como "intervencionistas contingentes u ocupantes".

"¿De dónde saldrán estas fuerzas de paz?", preguntó retóricamente. "Serán unidades de los mismos países de la OTAN, a cuya presencia Rusia se opuso incluso antes de la guerra, que comenzó en gran medida debido a esta amenaza -el despliegue de infraestructura militar de la OTAN en Ucrania- en nuestro territorio histórico".

Dirigiendo su atención directamente al Reino Unido, dijo que "los mismos británicos, incluso antes de que comenzara [la guerra], estaban construyendo muy activamente su base naval en Ochakiv, en la región de Mykolaiv [de Ucrania ], donde no solo entrenaban a las fuerzas especiales navales de la Armada ucraniana, sino que también llevaban a cabo sus operaciones contra nosotros".

Shoigu, quien fue destituido como ministro de Defensa hace 11 meses, advirtió: "Esto es exactamente lo que quiere decir el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando afirma que Ucrania tiene derecho a solicitar la introducción de contingentes de la OTAN sin consultar a Rusia".

El intransigente de Putin despotricó: "¿Qué protegerán estas 'fuerzas de paz' en Ucrania? ¿El régimen nazi, las marchas y procesiones con antorchas con símbolos de las SS? ¿Apoyarán la persecución de los cristianos ortodoxos? ¿Privarán a la población rusoparlante del derecho a hablar su lengua materna y a preservar su cultura y tradiciones?".

Continuó: "Esta no es una misión de mantenimiento de la paz. Al parecer, también por estas razones, los Estados que conforman la mayoría del mundo real no expresan ningún deseo particular de participar en tales iniciativas de 'mantenimiento de la paz'".

Shoigu, el político ruso de mayor antigüedad en el cargo desde 1991, antes de la aparición de Putin en la escena nacional, acusó a Europa de conspirar para entrar en guerra con Rusia en cuestión de años. "En Europa se está desplegando una campaña abierta para preparar un conflicto militar con la Federación Rusa. Se están anunciando posibles plazos para dicho enfrentamiento a distintos niveles, de tres a cinco años. Ya en 2030, los políticos y militares europeos quieren estar listos para luchar contra nosotros", añade.

También afirmó que Ucrania estaba al borde del colapso económico y que Europa, incluida Gran Bretaña, no podía permitirse rescatarla y proporcionarle suministros militares.

Tomando prestada de manera inquietante una frase nazi, dijo que el “arma maravillosa” rusa con capacidad nuclear, el Oreshnik, había sido desplegado en Bielorrusia.

Aunque el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunirá pronto con Putin en Moscú, Shoigu se mostró cauto al creer que había comenzado una nueva era de relaciones cordiales entre Rusia y Estados Unidos. Al referirse a los esfuerzos de la Casa Blanca para poner fin al conflicto, Shoigu afirmó: "Acogemos con satisfacción este enfoque y estamos dispuestos a adoptar medidas recíprocas. El tiempo dirá si los estadounidenses están preparados para resolver los problemas sistémicos existentes que requieren solución. Este es un proceso difícil y largo". "La historia de nuestras relaciones con Estados Unidos demuestra que sólo podemos confiar en acciones concretas y no en declaraciones verbales". "Nuestra postura al respecto depende de las acciones de Estados Unidos en este ámbito", declaró a TASS.

Actualmente, los plazos de garantía de algunos tipos de municiones nucleares están venciendo y el desarrollo de nuevos tipos de armas está en marcha. Esto podría impulsar a Washington a reanudar las pruebas nucleares. En tal caso, Rusia podría seguir su ejemplo como medida de respuesta. La URSS realizó su última prueba nuclear en el archipiélago ártico de Nueva Zembla el 24 de octubre de 1990.

Posteriormente, declaró unilateralmente una moratoria sobre los ensayos nucleares. Rusia continúa respetándola. Entre 1949 y 1990, la Unión Soviética realizó 715 ensayos nucleares.

Por otra parte, el ex primer ministro de Putin, Dmitry Medvedev -quien fue presidente ruso entre 2008 y 2012- hizo una amenaza nuclear contra los países, incluido Reino Unido, que se adhieren a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes de guerra contra el dictador del Kremlin.

Advirtió sobre "lo que puede suceder tras la ejecución de una sentencia ilegal de la CPI contra un jefe de Estado que no es parte del estatuto de la corte". La mera ejecución de una sentencia de ese tipo puede ser considerada como un casus belli contra los países implicados en su adopción. Advirtió que quienes emitieron la orden "pueden y deben ser procesados por las autoridades investigadoras y judiciales del país cuyo liderazgo está siendo procesado ilegalmente".