Ucrania pone la mira en el "Palacio de Putín"

Las autoridades rusas han reconocido que drones ucranianos han apuntado a unas instalaciones cercanas a la ciudad turística de Gelendzhik, en el mar Negro, en el Krai de Krasnodar. Todo ese mar está siendo objeto de una intensa operación por parte de Kiev, pero la curiosidad esta vez está en que Moscú ha confirmado que sus investigaciones sugieren que entre las dianas podría esta la lujosa residencia costera del presidente Vladimir Putin.

El gobernador del óblast de Krasnodar, Veniamin Kondratiеv, ha afirmado que "dos drones ucranianos fueron neutralizados durante la noche en el área de las aldeas de Primorsky y Dzhankhot", en referencia a ayer, y que los escombros dañaron una casa sin terminar y árboles, indica Euromaidanpress.

El Ministerio de Defensa ruso había afirmado anteriormente que cuatro aviones no tripulados fueron destruidos en la citada provincia.

Si bien el Gobierno ucraniano no hizo comentarios sobre estas acusaciones, se cree que el área alrededor de Dzhankhot alberga una extensa propiedad denominada "Palacio de Putin", según numerosas investigaciones.

En 2021, Putin negó ser propietario de dicha propiedad y afirmó: "Este palacio no me pertenece. Nunca he estado allí". Sin embargo, la evidencia revelada por partidos opositres sugiere vínculos con su círculo íntimo, al menos. El empresario Arkady Rotenberg, un estrecho aliado de Putin, fue identificado como el propietario por varios medios. Ni Rotenberg ni Putin han abordado el estatus del palacio desde 2021.

Antes de la toma de posesión del presidente para un quinto mandato, a principios de mayo, los asociados del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalni publicaron nuevos vídeos y fotografías que supuestamente mostraban los interiores del palacio de Gelendzhik.