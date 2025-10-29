Rusia saca tanques tortuga, las fuerzas ucranianas destrozan la mitad, pero la consideran una especie de victoria

La guerra rusa en Ucrania desatada hace ya más de tres años y medio por el presidente ruso, Vladimir Putin, no da muestras de llegar a su fin mientras los esfuerzos se centran en los avances en la teconología militar -que camufla la escasez de equipo en ambos bandos- para ganar terreno en el campo de batalla.

Desde hace meses, y con más asiduidad desde el años pasado, las tropas rusas emplean en algunos tanques un artilugio con forma de caparazón de tortuga: un aparato de acero con forma de cobertizo que cubre todo el tanque ruso oculto debajo. Y estos continúan haciendo estragos en el frente. Hasta 29 de estos vehículos rusos atacaron el lunes posiciones ucranianas al noreste de la ciudad fortaleza de Pokrovsk.

Un grupo de brigadas ucranianas, que incluía las mecanizadas 33 y 93, asistidas por el 1.er Cuerpo Azov y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, destruyeron más de la mitad de los vehículos con minas, drones y artillería y dispersaron a la infantería que logró desmontar, según ha informado el medio Euromaidan Press.

Perder la mitad de un grupo de asalto del tamaño de un batallón sería un gran golpe contra cualquier otro ejército. Para las fuerzas rusas, sin embargo, "podría representar una especie de victoria", según ha señalado el medio especializado. Es posible que suficiente infantería sobreviviera al asalto para encontrar posiciones a cubierto y crear un refugio para eventuales refuerzos. "El grado de éxito de este ataque se aclarará en los próximos días", dijo AMK Mapping .

En este asalto participaron aparentemente algunas de las cinco brigadas y regimientos de marines rusos que se lanzaron hacia Pokrovsk este verano. Fue "uno de los más masivos de los últimos tiempos", informó el 1.er Cuerpo Azov .

Pokrovsk está siendo en las últimas semanas el epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk, donde la situación se está deteriorando para las fuerzas ucranianas, que resisten los intentos rusos de rodear la ciudad pero enfrentan crecientes dificultades para hacer retroceder a los cientos de soldados enemigos que se encuentran allí.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó el domingo las afirmaciones de Moscú de que miles de soldados ucranianos han sido cercados en Pokrovsk. Sin embargo, el mando militar ucraniano reconoce los avances enemigos en la ciudad, que ha resistido un asedio ruso durante un año.

"Las batallas urbanas continúan con grupos enemigos que, gracias a su superioridad numérica, lograron infiltrarse en la ciudad y acumularse en distintas zonas de la misma", informó el 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto de Ucrania el lunes.