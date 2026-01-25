Un país asiático se compromete a enviar 6.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania en 2026

Soldados ucranianos de la 127 brigada separada realizan maniobras en algún punto en las inmediaciones de la localidad de Kupiánsk (Donetsk, Donbás, Ucrania), asediada por el Ejército ruso.

Japón ha anunciado un nuevo paquete de 6.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania para 2026, una aportación que elevará la ayuda total financiera y humanitaria de Tokio a más de 15.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra. El anuncio se conoció tras la primera reunión oficial entre la vicepresidenta del Parlamento ucraniano, Olena Kondratiuk, y el embajador japonés en Ucrania, Masashi Nakagome.

Según explicó Kondratiuk en una publicación en Facebook, los fondos estarán destinados principalmente a asistencia humanitaria y apoyo técnico. La dirigente ucraniana también destacó la aprobación de recursos adicionales procedentes del presupuesto suplementario japonés. “También estamos agradecidos por la asignación de alrededor de 149 millones de dólares del presupuesto suplementario de Japón para proyectos bajo el Programa de Recuperación de Emergencia para Ucrania”, afirmó.

Kondratiuk subrayó además el papel clave de Japón en el respaldo al sistema energético ucraniano, gravemente afectado por los ataques rusos. De acuerdo con sus datos, Tokio ha proporcionado 2.500 generadores eléctricos de diversas capacidades, más de 65 transformadores, 10 plantas generadoras y otros equipos críticos destinados a sostener y restaurar la red eléctrica del país.

“En total, la ayuda financiera y humanitaria proporcionada por Japón ya ha superado los 15.000 millones de dólares. Detrás de esto no solo hay cifras, sino, sin exagerar, miles de vidas salvadas”, aseguró la vicepresidenta del Parlamento.

El apoyo japonés también se extiende a otros ámbitos. Según Kondratiuk, Japón colabora en la rehabilitación de militares ucranianos, se ha incorporado a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y ha respaldado activamente a Kiev en foros internacionales. “Japón también coescribió y apoyó la resolución sobre el ‘Retorno de los Niños Ucranianos’”, recordó.

Cabe destacar que, como miembro del G7, Japón mantiene además la presión diplomática sobre Rusia a través de la imposición de sanciones y ha votado a favor de recientes resoluciones pro-Ucrania en el seno de las Naciones Unidas.