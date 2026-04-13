Sánchez mira a China y le lanza un mensaje claro en plena crisis global

En un momento de máxima tensión internacional, Pedro Sánchez ha decidido mirar hacia una de las grandes potencias del planeta.

Y hacerlo con un mensaje directo.

Desde la prestigiosa Universidad de Tsinghua, en el arranque de su visita oficial a China, el presidente del Gobierno ha instado a Pekín a dar un paso más en el tablero global: implicarse activamente en la defensa del derecho internacional y en la resolución de conflictos abiertos en distintas partes del mundo.

Sánchez no ha evitado el tono diplomático, pero tampoco ha esquivado el fondo.

"China hace mucho, pero puede hacer más"

"China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más", afirmó ante cientos de estudiantes, señalando directamente conflictos como los de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania.

Una apelación que llega apenas horas después del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y en un contexto en el que el equilibrio global vuelve a estar en cuestión.

El mensaje es claro: sin China, no hay solución.

Un mundo que ya no gira en torno a uno solo

Más allá de la actualidad inmediata, Sánchez quiso ir un paso más allá y dibujar el momento que atraviesa el mundo.

Según su visión, no se trata de un simple cambio de poder entre grandes potencias, sino de algo más complejo: una "multiplicación de polos".

Es decir, un escenario en el que ya no hay un único centro de gravedad, sino varios actores que comparten -y disputan- influencia. Y ahí, China es clave. "China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo", subrayó.

Europa también quiere sitio

Pero el discurso no fue solo hacia fuera. También hubo un mensaje hacia dentro. Sánchez defendió el papel de la Unión Europea en este nuevo orden y lanzó una advertencia implícita: Europa no es un actor menor.

"Sin una Europa unida no puede haber un orden internacional estable", afirmó, recordando que el bloque comunitario sigue siendo el mayor espacio comercial del mundo y una de las principales economías globales.

Una forma de reivindicar que, en este mundo multipolar, Bruselas también quiere jugar.

Multilateralismo frente a bloques

El presidente español insistió en una idea que atraviesa todo su discurso: la necesidad de reforzar el multilateralismo.

Es decir, apostar por reglas comunes, cooperación internacional y soluciones compartidas frente a la lógica de bloques o enfrentamientos directos.

"La humanidad avanza cuando construimos sobre lo que nos une", dijo, en una frase que resume el enfoque de su intervención.

Un mensaje en clave global

El escenario elegido no fue casual. China no solo es la segunda economía del mundo, sino también un actor determinante en cuestiones como el cambio climático, el comercio internacional o la geopolítica.

Por eso, el mensaje de Sánchez tiene una lectura más amplia: es una llamada a las grandes potencias para que asuman un papel activo en la gestión de un mundo cada vez más inestable.

Y también un recordatorio de que, en ese tablero, España quiere tener voz.

En plena tormenta internacional

El discurso llega en un momento especialmente delicado. Con conflictos abiertos en varias regiones, negociaciones fallidas y tensiones crecientes entre bloques, la estabilidad global vuelve a estar en entredicho.

En ese contexto, Sánchez ha optado por una estrategia clara: pedir más implicación… y señalar a quienes pueden marcar la diferencia.

China, en este caso, está en el centro del foco. Y el mensaje ya está lanzado.