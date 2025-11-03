Se destapan los secretos internos del caza furtivo polivalente ruso capaz de alcanzar los 2.100 km/h

Los secretos internos del Sukhoi Su-57, el caza furtivo polivalente ruso, han sido revelados recientemente en una imagen compartida en un canal de Telegram afín al Gobierno de Rusia.

En la instantánea se han podido apreciar abiertas por primera vez las compuertas traseras del compartimento de armas del avión de combate ruso, lo que ha sacado a la luz el armamento que puede llevar el caza.

En concreto, tal y como recoge The Avionist, en las compuertas abiertas se pueden observar dos puntos de fijación para un misil. Además, la aeronave cuenta con otras tres bahías de armas además de la bahía trasera.

"Suponiendo que la bahía delantera alberga dos misiles como la bahía trasera, y que las bahías laterales albergan uno cada una, el Sukhoi Su-57 lleva un total de seis misiles dentro de su fuselaje", apuntan desde el medio de comunicación finlandés Tekniikka&Talous.

El avión de combate (también conocido de forma abreviada como Su-57) es monoplaza y cuenta con dos motores a reacción. Se trata de una aeronave de quinta generación multipropósito con capacidad furtiva.

El caza tiene una longitud de 20,1 metros, una envergadura de 14,2 metros y un peso máximo de despegue de 35 toneladas. Puede alcanzar una velocidad de 1.350 km/h a nivel del mar y de más de 2.100 km/h a gran altitud (la altitud máxima de vuelo de la aeronave es de 20 kilómetros).

El primer prototipo de Sukhoi Su-57 despegó el 29 de enero de 2010 en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur. Posteriormente, varios prototipos fueron probados en combate durante la guerra civil siria.

Tras esas pruebas, en el año 2019 dio comienzo la producción en cadena del caza. Una unidad de este avión de combate tiene un coste de entre 80 y 100 millones de dólares (aproximadamente, entre 69 y 86 millones de euros, al cambio actual).