Se sitúa en la pista el nuevo avión civil más rápido del mundo: esta es la velocidad máxima que sentirán los 19 pasajeros de cada vuelo

El fabricante canadiense Bombardier ha presentado su nuevo modelo Global 8000, un jet de negocios que promete convertirse en el avión civil más rápido del planeta. La compañía ha confirmado que su aeronave alcanza una velocidad máxima de Mach 0,95 (unos 1.009 km/h), una cifra que lo coloca a la cabeza de la aviación comercial moderna, solo por detrás de los legendarios supersónicos Concorde y Tupolev Tu-144.

Aunque ninguno de estos iconos de los años setenta ha sido igualado en velocidad —el Concorde superaba el doble de la velocidad del sonido y el Tu-144 llegaba a Mach 2,35—, el logro de Bombardier marca un hito en la aviación ejecutiva contemporánea, al combinar altas prestaciones con la eficiencia de un avión subsónico.

El Global 8000 tiene previsto entrar en servicio a finales de este año y está diseñado para transportar hasta 19 pasajeros en vuelos intercontinentales. Con una velocidad de crucero típica de Mach 0,85, puede cubrir distancias de hasta 8.000 millas náuticas (unos 14.800 kilómetros) sin escalas, lo que permitiría, por ejemplo, volar de Londres a Perth o de Nueva York a Singapur sin repostar.

Bombardier detalla que el avión ofrece tres configuraciones de crucero: una velocidad “típica” de Mach 0,85, una “alta” de Mach 0,90 y una “ultra alta” de Mach 0,92 (1.127 km/h). Pero su récord de Mach 0,95 fue alcanzado durante las pruebas de vuelo, en las que se comprobó la estabilidad del aparato incluso rozando el umbral del sonido, según explicó el director técnico de la compañía, Stephen McCullough.

El desarrollo del modelo ha exigido años de ingeniería de precisión. En 2021, el Global 8000 logró volar brevemente a velocidad supersónica, y en 2023 fue sometido a ensayos en túnel de viento a Mach 1,02 (1.249.5 km/h), demostrando su resistencia aerodinámica.

Con una altitud máxima operativa de 51.000 pies (unos 15.500 metros), el avión ofrecerá a sus pasajeros una experiencia exclusiva: viajar a casi la velocidad del sonido, por encima de las rutas comerciales habituales y con el confort de una cabina de lujo.

El Global 8000 no alcanzará el estatus mítico del Concorde, pero simboliza el renacimiento de la aviación de alta velocidad en el sector privado. Su llegada al mercado promete marcar una nueva era en la competencia por el cielo entre los grandes fabricantes.