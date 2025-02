Servicios de inteligencia ponen fecha de caducidad a Putin: "Perderá su oportunidad de liderazgo mundial"

El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, advierte que Rusia podría perder su oportunidad de liderar el mundo si no pone fin a su invasión a gran escala contra Ucrania antes de 2026.

"Necesitan un descanso. Porque, según su estrategia, si no se retiran de esta guerra para 2026, pierden incluso la oportunidad de liderar el mundo. Se quedan con el máximo nivel de liderazgo regional, que no les conviene en absoluto", asegura en una reciente entrevista con Ukrinform.

"El precio de la guerra es demasiado alto. No permite el desarrollo del país, no permite participar en proyectos a gran escala, etc. Hay una falta de tecnologías y soluciones tecnológicas que están ausentes en la Federación Rusa, principalmente para el desarrollo de las regiones árticas, para la producción de gas allí, etc.", añade.

No obstante, pese a las dificultades económicas que atraviesa Rusia, Budanov avisa de que Moscú todavía podría equilibrar su economía, principalmente mientras siga teniendo acceso a recursos como el petróleo, gas y metales preciosos.

"Los problemas ya han aparecido, pero no te engañes a ti mismo. Incluso según datos oficiales, el 41% es el presupuesto de defensa. Son cifras anormales, casi todos los programas sociales, médicos, educativos... Es decir, el impacto financiero y económico negativo en la Federación Rusa ya es tangible. Pero de nuevo, digo: mientras haya petróleo, gas, metales, metales preciosos y piedras, se equilibrarán", desarrolla.

A lo largo de los tres años de guerra, los países occidentales han impuesto fuertes sanciones a Rusia con el fin de debilitar su capacidad bélica. Inicialmente, el Kremlin logró eludir algunas de las restricciones a través de terceros países y lagunas legales, pero la situación económica del país ha empeorado en los últimos meses debido a la escasez de mano de obra y la inflación del gasto militar.