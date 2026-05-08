Si las locales son un refrendo sobre Starmer, la conclusión es "vete": los datos del hundimiento laborista y el ascenso ultra

El primer ministro Keir Starmer se une a simpatizantes del partido en un centro comunitario en la campaña para las elecciones locales, el 5 de mayo de 2026 en Londres.

El Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, ha sufrido importantes derrotas en las elecciones locales celebradas en Reino Unido, lo que demuestra la profunda indignación de los votantes hacia el mandatario y las crecientes dudas sobre su futuro. Han pasado sólo dos años después de una victoria aplastante, tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, pero escándalos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein y su falta de respuesta a problemas del día a día han hundido su popularidad.

La formación progresista sufrió ayer drástica pérdida de apoyo en las zonas que ya han publicado los primeros resultados, incluyendo bastiones tradicionales en las antiguas regiones industriales del centro y norte de Inglaterra, así como algunas zonas de Londres.

El principal beneficiario fue el partido populista Reform UK, del defensor del Brexit Nigel Farage, un hombre que se sabe que mintió en aquella campaña, que arrastró a los ciudadanos a apoyar la salida de Europa con datos falsos, pero que ha sobrevivido. Con las crisis de los partidos clásicos, tanto el laborista como el conservador (la era Boris Johnson queda en la memoria), está sabiendo escalar de nuevo, como demuestra el hecho de que ya ha logrado más de 300 escaños en los consejos municipales de Inglaterra y podría convertirse en la principal oposición en Escocia y Gales frente al Partido Nacional Escocés (SNP) y Plaid Cymru, ambos independentistas.

"El panorama para el Partido Laborista ha sido tan malo como se esperaba, o incluso peor", afirmó John Curtice, el encuestador más respetado del país, citado por Reuters.

"El panorama para el Partido Laborista ha sido tan malo como se esperaba, o incluso peor"

Las elecciones para los 136 consejos locales de Inglaterra, junto con los parlamentos autónomos de Escocia y Gales, constituyen la prueba más importante de la opinión pública antes de las próximas elecciones generales previstas para 2029.

Algunos diputados laboristas han afirmado que si el partido obtiene malos resultados en Escocia, pierde el poder en Gales y no logra conservar muchos de los aproximadamente 2500 escaños municipales que defiende en Inglaterra, como se teme que ocurra, Starmer se enfrentará a una mayor presión para dimitir o, al menos, para fijar un calendario para su salida.

Sin embargo, los aliados de Starmer no han tardado en respaldar al primer ministro, declarando que no era el momento de actuar en su contra. El ministro de Defensa, John Healey, afirmó que lo último que querían los votantes era "el posible caos de unas elecciones para el liderazgo del partido". "Creo que aún puede cumplir, aún puede darle la vuelta a la situación", declaró a Times Radio.

Bipartidismo roto

Los primeros resultados evidencian la continua fragmentación del tradicional sistema bipartidista británico hacia una democracia multipartidista, en lo que los analistas consideran una de las mayores transformaciones de la política británica del último siglo.

Los otrora dominantes, que se turnaban los gobiernos, perdían votos en los primeros recuentos frente al Partido Reformista, y en el otro extremo del espectro político, frente al Partido Verde de izquierda, mientras que se esperaba que los partidos nacionalistas ganaran las elecciones en Escocia y Gales.

Farage afirmó que los resultados hasta el momento representaban un "cambio histórico en la política británica".

El líder de Reform UK, Nigel Farage, llega para emitir su voto durante las elecciones municipales del 7 de mayo de 2026 en Walton-on-the-Naze, Inglaterra. Dan Kitwood / Getty Images

El Partido Laborista ha sufrido una derrota aplastante, sin anestesia. Por poner un par de ejemplos, ha perdido el control del consejo de Tameside, en el Gran Manchester, por primera vez en casi 50 años, después de que el Partido Reformista obtuviera los 14 escaños que el progresismo defendía. En la cercana Wigan, una antigua comunidad minera que ha controlado durante más de 50 años, el Partido Laborista también perdió los 20 escaños que defendía frente al Partido Reformista, y en Salford, solo conservó tres de los 16 que defendía. Los resultados son "desoladores", reconoce Rebecca Long-Bailey, diputada laborista por Salford.

Aunque los gobiernos en ejercicio suelen tener dificultades en las elecciones de mitad de mandato, las encuestas pronostican que el Laborista podría perder la mayor cantidad de escaños en los consejos locales desde que el ex primer ministro conservador John Major perdiera más de 2000 en 1995, cuando su gabinete se vio envuelto en un sinfín de escándalos de corrupción.

El partido Reform UK sumó 335 escaños en los consejos de Inglaterra, según los primeros resultados. El Partido Laborista perdió 247 escaños y el Partido Conservador, 127.

La mayoría de los resultados, incluidos los de las elecciones escocesas y galesas, se anunciarán más tarde, este mismo viernes.

Dónde queda el 'premier'

Starmer, exabogado, fue elegido en 2024 con una de las mayores mayorías parlamentarias de la historia británica moderna, con la promesa de que traería estabilidad tras años de caos político.

Sin embargo, su mandato se ha caracterizado por numerosos cambios de rumbo en sus políticas, una constante rotación de asesores y el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos, quien fue destituido nueve meses después por sus vínculos con el suicidado Epstein, condenado por delitos sexuales en Estados Unidos.

Starmer insiste en que liderará su formación en las próximas elecciones y, además, toca recordar que el partido nunca ha logrado destituir a un primer ministro en funciones en sus 125 años de historia. El primer ministro también se ve favorecido por el hecho de que dos de los principales candidatos para sucederle en caso de que se retire -el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, y la ex viceprimera ministra Angela Rayner- aún no están en posición de presentar candidaturas al liderazgo, y otros rivales parecen reacios a actuar en su contra por el momento.

El equipo del ministro de Energía, Ed Miliband, negó el jueves un informe publicado en el periódico Times. en el que se le señala directamente.

La pelea interna, pese a esa complicación de liderazgos alternativos, se prevé dura.