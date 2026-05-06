¿Socialistas y ultras juntos? Las claves de la moción que ha tumbado el Gobierno de Rumanía

Ilie Bolojan, primer ministro de Rumanía, ofrece una rueda de prensa tras su reunión en la Cancillería Federal de Alemania, el 28 de enero de 2026, en Berlín, durante una visita oficial.

El Gobierno de Rumanía, liderado por el conservador Ilie Bolojan, cayó ayer tras aprobar el Parlamento nacional una moción de censura impulsada por formaciones socialdemócratas y ultranacionalistas. Un paso que abre la puerta a un periodo de enorme angustia y negociaciones complicadísimas, con el fin de formar un nuevo Gobierno, viable y sostenible.

La crisis en este país de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, de casi 19 millones de habitantes, puede llevar a un bloqueo político que pondría en peligro la calificación crediticia del país, el acceso a fondos comunitarios y hasta su moneda, el leu rumano.

En la votación parlamentaria estuvieron presentes 431 diputados y se emitieron 288 votos, con 281 de ellos a favor de la moción de censura, cuatro en contra y tres anulados. Es la iniciativa de esta naturaleza con mayor apoyo parlamentario desde la llegada de la democracia a la nación, en 1990, informa EFE.

La moción contó finalmente con el respaldo del Partido Socialdemócrata (PSD) y de formaciones ultranacionalistas, entre ellas la segunda del hemiciclo, la alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), mientras que los grupos conservadores, liberales y centristas optaron por no participar.

Bolojan calificó la moción de "cínica y artificial" y dijo antes de la votación que parecía "haber sido escrita por personas que no estaban en el gobierno todos los días y no participaron en todas las decisiones".

En El HuffPost te explicamos las claves de lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir, además de sus repercusiones para el resto de la Unión.

El origen del problema

Bolojan lleva en el cargo desde junio de 2025 pero desde finales de abril lideraba un Ejecutivo minoritario. En ese mes, los socialdemócratas de izquierda -el partido más grande del Parlamento- exigieron su dimisión y posteriormente abandonaron la coalición de cuatro partidos proeuropeos que estaba al mando del país. De esta forma, los progresistas pasaron a unirse a la bancada de la oposición, donde estaba la extrema derecha. Con ella se ha unido para presentar la moción de censura.

Antes del desastre, en Rumanía mandaba una suma de fuerzas europeístas que incluía a socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara. El acuerdo de gobernabilidad puso fin a la agitación política marcada por la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 por las acusaciones de injerencia rusa.

Los socialdemócratas (PSD) se venían enfrentado repetidamente al aún primer ministro, ya que sus medidas de austeridad perjudicaron a sus votantes y redes clientelistas, mientras que su apoyo popular se desvaneció en favor de la derecha más radical, un viraje que se siente en otros lugares de Europa. En concreto, rechazan los aumentos de impuestos y recortes destinados a reducir el déficit, que en 2025 fue con el 7,9 % el mayor de la UE. Igualmente, se preveían recortes de sueldos y despidos, lo que ha generado un fuerte malestar social.

También ha sido muy criticado su estilo de Gobierno, por "menospreciar" a sus socios de coalición, denuncian. El PSD afirma que Bolojan "no había logrado implementar ninguna reforma genuina" en sus 10diezmeses al frente del poder y dijo que Rumanía necesita un líder que sea "capaz de colaborar". Las encuestas de opinión muestran que Bolojan es el político más popular de la coalición gobernante, pese a todo. Por eso, pedían al premier que dimitiera, pero el derechista no ha dado el paso y han recurrido a la moción.

En estas semanas de pelea e incertidumbre, la moneda ha caído a un mínimo histórico y los costes de la deuda han aumentado, ya que la inestabilidad política amenaza la capacidad de Rumanía para implementar las reformas necesarias para acceder a unos 10.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea antes de la fecha límite de agosto. Es una condición de Bruselas para garantizar el cumplimiento con el Estado de derecho. Bolojan ha defendido todas sus medidas, dice que el tijeretazo es el precio que hay que pagar para ajustarse: el país registró un déficit del 7,9% del PIB en el cuarto trimestre del año pasado,

Toca hablar

Los analistas avisan de que, pasada la moción, las luchas internas entre los partidos podrían impedir la formación de un gabinete en un breve tiempo. "Si bien son posibles varios escenarios, el riesgo de rebajas en la calificación crediticia, las preocupaciones sobre la estabilidad financiera y los impactos adversos en el crecimiento probablemente reduzcan el margen de maniobra política", afirmó Unicredit en una nota de investigación difundida por Reuters.

Ahora, el presidente centrista Nicusor Dan, que es quien nombra al primer ministro, intentará reconstruir la coalición proeuropea de cuatro partidos con un liberal diferente o un tecnócrata como primer ministro. El PSD, sin el cual no se puede alcanzar una mayoría proeuropea, ha declarado repetidamente que se reincorporaría a la misma coalición con un primer ministro diferente, pero los liberales de Bolojan lo han respaldado hasta ahora y han descartado volver a colaborar con la izquierda si no es con su jefe.

El PSD ha afirmado que el partido no formaría una coalición con la ultraderechista Alianza para la Unificación de los Rumanos, el segundo partido más grande pero líder en las encuestas de opinión pública. "Creo que aún hay esperanza y, tras esta moción, es deber de las partes responsables encontrar una solución. Espero que el señor Nicusor Dan (el presidente) nos convoque a consultas", dijo tras la votación Sorin Grindeanu, el presidente de los socialdemócratas.

El presidente europeísta Nicusor Dan, que ya desempeñó un papel clave en la formación del anterior Ejecutivo de gran coalición, tendrá de nuevo un rol muy importante en el futuro político del país al ser el responsable de designar al futuro primer ministro. "Las discusiones políticas serán difíciles, pero es mi responsabilidad como presidente -y la de los partidos políticos- guiar a Rumania por el buen camino", declaró a la prensa el lunes. Su intención es mantenerse fiel a Europa, insiste.

La prensa rumana señala como posible jefe de Gobierno de consenso a una figura del conservador Partido Nacional Liberal (PNL), Catalin Predoiu, actual ministro del Interior en funciones.