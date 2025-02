Trump admite antes de verse con Netanyahu que no hay "garantías" de que la tregua en Gaza se vaya a mantener

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció esta noche que no tiene "garantías" de que el alto el fuego se vaya a mantener en la Franja de Gaza. "No hay garantías de que se mantenga. He visto a personas maltratadas como nunca antes. Nadie ha visto algo así. No, no tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

En el intercambio con periodistas, Trump afirmó que "Israel ciertamente es un país pequeño en términos de territorio" y comparó su tamaño con su "maravilloso bolígrafo", mientras que Oriente Medio dijo que tendría en comparación la extensión de su escritorio.

Trump tiene previsto reunirse hoy, martes, en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se espera que converse sobre la segunda fase del acuerdo de tregua, durante la cual está prevista la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza. Es la segunda vez que Trump se muestra escéptico sobre el futuro del armisticio y sus palabras llegan después de sugerir que tanto Egipto como Jordania deberán recibir a gazatíes refugiados.

Tras su declaración, el mandatario dio la palabra a su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, señalado como figura clave del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. "Se mantiene hasta ahora, y ciertamente tenemos esperanza, y esa es la orden del presidente: sacar a los rehenes, salvar vidas y llegar, con suerte, a una resolución pacífica de todo esto", dijo Witkoff.

Witkoff se ha visto en estas horas con Netanyahu, en una cita a la que también acudió el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz. Al salir de este encuentro, el israelí anunció que un equipo negociador viajará el próximo fin de semana a Doha para abordar las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de alto. Era lo que Trump esperaba escuchar y por eso lo ha invitado como el primer mandatario en pisar la Casa Blanca desde su toma de posesión, el 20 de enero.

"De conformidad con la reunión, Israel se está preparando para que la delegación de trabajo parta hacia Doha a fines de esta semana para discutir los detalles técnicos relacionados con la implementación continua del acuerdo", recoge un comunicado difundido por la Oficina de Netanyahu.

La agenda

La cita de hoy en el Despacho Oval supone un respaldo internacional para Netanyahu, especialmente tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya jurisdicción Washington no reconoce y cuya decisión ha condenado enérgicamente.

Se espera que ambos líderes aborden una amplia variedad de asuntos, entre ellos el futuro de la Franja de Gaza, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí y la creciente tensión con Irán, que el año pasado atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.

En Gaza, de momento, sigue la tregua que entró en vigor el pasado 19 de enero y que, hasta ahora, ha permitido la liberación de 13 rehenes israelíes, además de cinco tailandeses, a cambio de más de medio millar de presos palestinos en Israel.

A su regreso de Estados Unidos, Netanyahu convocará al Gabinete de Seguridad para discutir las posiciones generales de Israel con respecto a la segunda etapa del acuerdo que debería entrar una vez la primera cumpla 42 días.