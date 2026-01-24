Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% como firme un acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este sábado a Canadá con imponer aranceles del 100% si terminan fructificando sus negociaciones comerciales con China en un nuevo indicio de la crisis diplomática entre los países vecinos.

Carney mantuvo hace una semana un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En respuesta, en un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha vuelto a describir al primer ministro canadiense como el "gobernador" de un estado más de EEUU y avisado que Canadá será la gran perjudicada en caso de un acuerdo con Pekín.

"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de embarque para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", ha declarado Trump.

"China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general", ha añadido Trump antes de amenazar que "si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos".