Trump indigna a todo Reino Unido por unas palabras sobre sus militares en Afganistán: hasta el príncipe Harry le ha respondido

La frase "Donald Trump indigna a..." no solo es un caramelito para los aficionados al análisis sintáctico. También es un cliché cada vez más amplio, porque el presidente de EEUU no deja de granjearse enemigos con sus actos y sus palabras. Sus últimas declaraciones han enfurecido a todo Reino Unido por lo que consideran un "insulto" hacia el ejército británico.

Durante una entrevista en Fox News, Trump no dudó en entrar al trapo por el papel de los militares de Reino Unido en Afganistán, en apoyo de EEUU en una misión internacional de la OTAN a raíz del 11-S, que se extendió del 2001 al 2021. Fue la única vez que se invocó y activó el artículo 5 de la alianza atlántica, como respuesta de bloque tras sufrir EEUU los peores atentados de su historia.

Durante el conflicto con Al-Qaeda y otras facciones yihadistas en Afganistán, 457 militares británicos murieron, un dato que Trump hizo de menos en su intervención.

Qué dijo exactamente Trump

Para Donald Trump "nunca los hemos necesitado", en referencia a los militares británicos. "Dirán que enviaron tropas a Afganistán... y lo hicieron (pero), se mantuvieron un poco rezagados, algo apartados del frente", añadió en Fox News.

Más allá admitía que "no estaba seguro" de si habría un respaldo similar por parte de la OTAN hoy "si alguna vez los necesitáramos".

El príncipe Harry, Keir Starmer, el Gobierno, las familias...

Las respuestas no se han hecho esperar y han llegado hasta la familia real británica, pasando por Downing Street y numerosos militares y familiares de víctimas británicas en el conflicto en suelo afgano.

El príncipe Harry, que fue desplegado dos veces en Afganistán, ha pedido "respeto y sinceridad" para los sacrificios de las tropas internacionales de la OTAN. "Serví allí. Hice amigos para toda la vida allí. Y perdí amigos allí", ha querido recordar.

"Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias... Esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto, mientras todos permanecemos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz", ha contestado con dolor el hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

Aún más duro ha sido el premier. Keir Starmer las calificó de "insultantes y francamente atroces" e indirectamente ha reclamado una disculpa. "Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes, y francamente atroces, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los parientes de los fallecidos o heridos y, de hecho, en todo el país", ha apuntado el primer ministro británico

El líder laborista ha lanzado su crítica a Trump con una referencia más personal a una madre llamada Diane, cuyo hijo resultó gravemente herido en la misión internacional de la OTAN. "He dejado clara mi posición, y lo que le digo a Diane es que, si me hubiera expresado de esa manera o hubiera dicho esas palabras, sin duda me disculparía y le pediría perdón".

En primera persona vivió el horror de Afganistán el cabo Andy Reid, que perdió ambas piernas. En un testimonio al programa BBC Breakfast, reconocía que "no pasa un día sin que sintamos algún tipo de dolor, físico o mental, al reflexionar sobre ese conflicto".

Reid se detuvo en su experiencia en el país, donde compartió trinchera con soldados de EEUU. De aquel tiempo recordaba que "si ellos estaban en la línea del frente y yo estaba junto a ellos, claramente nosotros también estábamos en la línea del frente".

El ministro de las Fuerzas Armadas, Al Cans, con hasta cinco servicios en Afganistán, directamente califica de "completamente ridículas" las ofensas cuando "el mundo se unió para apoyar a EEUU".

En paralelo, un portavoz del Gobierno afirma que Trump "se equivocó". Desde Downing Street transmiten lo "increíblemente orgullosos" que están de sus fuerzas armadas "y su servicio y sacrificio jamás serán olvidados".