Trump asegura que Venezuela comprará "exclusivamente" productos fabricados en EEUU con el dinero del petróleo

Venezuela adquirirá "exclusivamente" productos fabricados en EEUU con el dinero que reciba procedente de su nuevo acuerdo petrolero con el país norteamericano. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una publicación en Truth Social.

"Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", ha afirmado el mandatario norteamericano.

Donald Trump ha detallado que esas compras por parte de Venezuela incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos". En ese sentido, el republicano ha asegurado que el acuerdo petrolero se traducirá en que EEUU se convertirá en el "principal socio" de Venezuela.

El anuncio llega tan solo unas horas más tarde que el propio Donald Trump anunciara que Caracas y Washington habían llegado a un acuerdo para entregar a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

La mencionada cantidad de crudo procedente de Venezuela está valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares (algo más de 1.700 millones de euros, al cambio actual).

EEUU ha comenzado a comercializar crudo venezolano

En cuanto a la situación política de Venezuela tras la captura de Maduro, la Casa Blanca ha asegurado este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela. De hecho, desde Washington han informado de que EEUU ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", ha afirmado en la tarde de este miércoles Karoline Leavitt, portavoz presidencial de EEUU.

También este miércoles, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha informado a los senadores republicanos en una sesión en el Capitolio de un plan de intervención de tres fases en Venezuela: una primera fase de "estabilización", una segunda fase de "recuperación" y una tercera y última fase de "transición".