Trump cambia las normas y restringe la difusión de imágenes por satélite del estrecho de Ormuz e Irán: China y Rusia podrán mover ficha

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido poner fin a la libre difusión de imágenes por satélite del estrecho de Ormuz y de Irán que diversas empresas venían publicando desde que el pasado 28 de febrero dio comienzo la guerra en Oriente Medio tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán.

Esas imágenes satelitales eran unas de las pocas herramientas que los medios de comunicación y los analistas tenían para poder verificar los ataques y seguir el desarrollo del conflicto armado de forma independiente.

Tal y como recoge la cadena de televisión francesa BFM TV, la empresa estadounidense Planet Labs ha anunciado que ha decidido suspender de forma indefinida la publicación de sus fotografías de alta resolución relacionadas con la guerra en Oriente Medio tras recibir una petición al respecto por parte del Gobierno de EEUU.

Hace unas semanas, la antigua Maxar Technologies, ahora llamada Vantor, también hizo público que dejaría de suministrar abiertamente las imágenes satelitales captadas en Oriente Medio.

Por su parte, el Pentágono se ha negado a confirmar si el Ejecutivo estadounidense ha pedido a los proveedores de imágenes satelitales que detuvieran la publicación de imágenes de la región afectada por el conflicto.

"Razones de seguridad y protección operativa"

Planet Labs, a través de un comunicado enviado al medio de comunicación estadounidense The New York Times, ha detallado que la solicitud del Gobierno de EEUU se debía a "razones de seguridad y protección operativa". En consecuencia, la compañía indicó que "suspendería voluntariamente la difusión de imágenes de la zona hasta el final del conflicto".

Este movimiento de la Casa Blanca podría provocar que China y Rusia muevan ficha. De hecho, según The Washington Post, la empresa china MizarVision estaría difundiendo imágenes de los movimientos militares estadounidenses en Oriente Medio y Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia para atacar instalaciones militares estadounidenses.