Trump considera que España es "un problema" para el gasto de Defensa de la OTAN

Continúa el ruido en torno al gasto en Defensa de España en la OTAN. Esta vez, nuevamente, es Donald Trump el que carga contra el Gobierno de España, como ya hizo hace dos semanas.

En esta ocasión, y con motivo de la cumbre de la Alianza en La Haya que se celebra este 24 y 25 de junio, todas las miradas están puestas en qué ocurrirá con España y si alcanzará el objetivo del 5% en Defensa como exige EEUU; o si por el contrario, continuará librando la batalla por que la cifra no supere el 2,1%, como aseguró Sánchez el pasado domingo.

Así, el presidente de Estados Unidos, ha vuelto a referirse a España, y lo ha hecho para lanzar una nueva crítica contra el gobierno español, al asegurar que nuestro país es "un problema" en el objetivo del gasto militar de la OTAN, establecido en un 5%.

Estas declaraciones se producen apenas dos días después de que Sánchez explicara desde La Moncloa que había alcanzado un acuerdo con el secretario general de la organización, Mark Rutte, por el cual España no se vería obligado a destinar ese porcentaje en defensa.

Sin embargo, esa "flexibilidad" fue desmentida este lunes por el propio Rutte, que aseguró que ningún estado de la OTAN puede aspirar a "acuerdos paralelos", y negó la existencia de una "cláusula de exclusión" por lo que la confusión parece que no termina de aclararse.

Entre tanto, ha vuelto a emerger la figura de un Trump combativo, con un ojo en Irán y otro en La Haya, y que nuevamente, y desde su Air Force One ha asegurado que el acuerdo debe cumplirse. Unas palabras que ya pronunció la pasada semana, cuando afirmó que "la OTAN tendrá que lidiar con España, ya que ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto", añadió.