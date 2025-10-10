Trump declara el 'Día de Colón' el 13 de octubre y critica el "borrado de la Historia": "Fue un verdadero héroe estadounidense" 

Trump cumple su promesa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha declarado como fiesta nacional el Día de Colón el 13 de octubre, un día después de la llegada del almirante a la isla de San Salvador, y ha querido defender su figura histórica, catalogándolo como un "héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios".

"En virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón. Insto al pueblo estadounidense a conmemorar este día con ceremonias y actividades apropiadas. También ordeno que la bandera de los Estados Unidos se exhiba en todos los edificios públicos en la fecha señalada en honor al gran Cristóbal Colón y a todos los que contribuyeron a la construcción de nuestra nación", ha señalado el líder de EEUU.

"Estamos de vuelta. Amamos a los italianos" Donald Trump

La festividad, que había dejado de celebrarse en la mayor parte del país para dar paso al Día de los Pueblos Indígenas (algo que realizó la administración de Biden con el objetivo de hacer homenaje a las comunidades nativas americanas), ha sido devuelta al país después de que Trump firmase una orden ejecutiva. "Estamos de vuelta. Amamos a los italianos", exclamaba el mismo tras la firma, entre los aplausos de los asistentes.

Y es que, según ha criticado el mandatario, "la izquierda radical" se ha encargado de realizar durante años "una campaña vil y sin piedad para borrar" la historia (la leyenda negra) y para "calumniar" a los héroes y "atacar" a la cultura americana. "Bajo mi liderazgo, esos días han terminado y nuestra nación ahora se quedará con una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense y todos los ciudadanos están eternamente en deuda con su incansable determinación", ha afirmado el mandatario en el texto.

"Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense y todos los ciudadanos están eternamente en deuda con su incansable determinación" Donald Trump

Según ha explicado, el objetivo de este personaje histórico no era otro que "descubrir una nueva ruta comercial a Asia, llevar gloria a España y divulgar la palabra de Jesucristo por tierras lejanas". "A su llegada, plantó una majestuosa cruz en un acto de gran devoción, dedicando la tierra a Dios y poniendo en práctica el orgulloso legado de la fe de América. Aunque inicialmente creyó haber llegado a Asia, su descubrimiento abrió a Europa la vasta frontera y los incalculables esplendores del Nuevo Mundo", ha defendido el mismo texto.

Finalmente, el estadounidense ha querido recordar el vínculo que Italia y su país comparten y ha dicho que espera que la amistad entre ambos continúe igual con el paso de los años. "Hasta el día de hoy, Estados Unidos e Italia comparten un vínculo especial arraigado en los valores intemporales de la fe, la familia y la libertad. Mi Administración espera fortalecer nuestra larga e histórica amistad en los años venideros", ha afirmado el presidente.