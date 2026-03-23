Trump despidió a 300.000 funcionarios en su primer año: los economistas advierten de que sus recortes apuntan desproporcionadamente a los empleados negros y suponen "la mayor amenaza a la clase media negra en la historia moderna"

De entre las casi innumerables polémicas que han rodeado a Donald Trump desde que hace poco más de un año llegó a la Casa Blanca para afrontar su segundo mandato, una de las más importantes es el despido masivo de funcionarios.

De hecho, fue en su primer día en el poder cuando Trump ordenó el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión y el despido de los empleados, en su mayoría negros, que los integraban.

A la finalización del primer año de esta segunda presidencia de Trump, los datos señalan que el mandatario había recortado la plantilla federal en nada más y nada menos que 300.000 trabajadores.

Tal y como recoge The New York Times en un reportaje, la mayor cantidad de despidos se han producido precisamente en las agencias que empleaban a un gran número de trabajadores negros.

En ese sentido, los economistas y expertos advierten de que esos despidos desproporcionados a los empleados negros llevados a cabo por Donald Trump representan "la mayor amenaza para la clase media negra en la historia moderna".

Desde el citado medio estadounidense han destacado al respecto que, a lo largo de los últimos meses, tanto Trump como los miembros de su Gobierno han sido "explícitos al afirmar que sus esfuerzos han estado motivados por la necesidad de remediar lo que perciben como discriminación inversa contra las personas blancas".

2025, "un año de retroceso y recesión para los afroamericanos"

Un informe publicado por el Joint Center for Political and Economic Studies, un centro de estudios que monitorea y promueve el progreso económico de la población negra, ha advertido de que la situación de ese segmento de la población ha empeorado durante el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump.

En concreto, en el estudio del Joint Center se subraya que "la retirada sistemática de las protecciones, las inversiones y los mecanismos de rendición de cuentas que históricamente han ayudado a las comunidades negras a superar las crisis económicas, sumada a un aumento sustancial del desempleo entre la población negra, apunta a que 2025 será un año de retroceso y recesión para los afroamericanos".