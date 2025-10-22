Trump dice 'basta' con Putin y se prepara para anunciar nuevas sanciones a Rusia

Donald Trump ha dicho 'basta' en su relación con Vladimir Putin. Con todas las cautelas que obliga a adoptar el pendulante discurso del presidente de EEUU, este se prepara para lanzar un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Sin adelantar detalles, supondrá un "aumento sustancial", en palabras de Scott Bessent, secretario del Tesoro.

El anuncio ha llegado durante la recepción que Trump ofrece al secretario general de la OTAN en la Casa Blanca. En la enésima visita de Mark Rutte, EEUU ha dado un paso más en su política con Rusia. La cancelación de la cumbre con Putin prevista para los próximos días en Hungría ante la negativa rusa a parar la guerra en Ucrania ha sido la 'gota que colma el vaso'. Al menos por hoy.

"Vamos a anunciar después del cierre de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", ha indicado en la misma Casa Blanca Bessent.

A horas de que Trump despeje las dudas, hasta el momento EEUU ha castigado a más de 6.000 personas y entidades asociadas a la industria de guerra rusa, si bien la mayor parte se produjeron durante el mandato de Joe Biden. La vuelta de Trump supuso un cambio en la retórica y en la política de mano dura contra Moscú, llegando a cerrar unidades destinadas a las sanciones por la guerra de Ucrania.

Sin embargo, recientemente Washington ha dado pasos llamativos, prometiendo fuertes aranceles a Rusia si los países OTAN dejaban de comprar su petróleo. Su mensaje iba acompañado de una declaración marca de la casa: "Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos"

Fuera de la OTAN pero como país relevante, Trump actuó poco después contra India por sus vínculos comerciales con Putin, imponiendo gravámenes de hasta el 50% por este mismo asunto.

De forma más directa, en julio EEUU amenazó directamente al Kremlin con impuestos especiales si no avanzaban hacia un alto el fuego y/o una paz definitiva en Ucrania, algo que tres meses después sigue sin ocurrir.