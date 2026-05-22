Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Honduras vive un jueves de horror con 24 muertos en dos matanzas y la ONU alerta del poder de las redes criminales
Global
Global

Honduras vive un jueves de horror con 24 muertos en dos matanzas y la ONU alerta del poder de las redes criminales

El país centroamericano encadena una masacre de 19 trabajadores en el Caribe y el asesinato de cinco policías en la frontera con Guatemala en una jornada que ha sacudido al Gobierno y provocado una durísima reacción internacional.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de un control policial en Honduras.
Imagen de archivo de un control policial en Honduras.Emilio Flores/Anadolu via Getty Images

Honduras ha vivido este jueves una de las jornadas más violentas de los últimos años. Al menos 24 personas -entre ellas cinco policías- han muerto en dos matanzas ocurridas con apenas horas de diferencia y que han vuelto a poner el foco sobre la mezcla explosiva de narcotráfico, violencia rural y estructuras criminales que golpea desde hace décadas al país centroamericano.

La primera masacre dejó al menos 19 muertos en una finca del departamento de Colón, en el Caribe hondureño. Horas después, otros cinco agentes de la Policía murieron durante un operativo contra una estructura vinculada al narcotráfico en la frontera con Guatemala.

El Gobierno hondureño ya ha ordenado la intervención "inmediata" de Policía y Fuerzas Armadas en ambas regiones.

Una emboscada en plena madrugada

La matanza más grave ocurrió en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, cuando decenas de trabajadores se preparaban para comenzar su jornada en una plantación de palma africana.

Según las primeras investigaciones, hombres armados vestidos con uniformes policiales emboscaron al grupo y abrieron fuego.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, confirmó inicialmente 13 muertos, aunque horas más tarde el balance subió hasta al menos 19 víctimas.

Y las autoridades no descartan que la cifra siga aumentando.

La escena del crimen, además, quedó alterada antes de la llegada de los investigadores porque familiares retiraron varios cuerpos del lugar, dificultando el trabajo forense.

El conflicto agrario que nunca desapareció

La zona del Bajo Aguán lleva décadas convertida en uno de los grandes focos de violencia de Honduras.

Todo se remonta al conflicto por la propiedad de tierras entregadas hace medio siglo a campesinos dentro de programas de reforma agraria y que posteriormente terminaron en manos de grandes empresarios agrícolas.

Las nuevas generaciones de campesinos siguen reclamando esas tierras y el conflicto ha dejado ya cientos de muertos.

Pero el problema se ha ido mezclando además con narcotráfico, crimen organizado y estructuras armadas con enorme poder territorial.

La propia ONU advirtió este jueves de la gravedad de la situación.

La ONU habla de "estructuras criminales"

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó "enérgicamente" la matanza y lanzó un mensaje especialmente duro contra las redes criminales que operan en la región.

El organismo pidió a Honduras "desmantelar las estructuras criminales y redes de violencia" presentes en Colón y alertó de que el problema ya no es solo agrario.

"La violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal afectan negativamente el ejercicio de los derechos humanos", señaló el representante de la ONU en Honduras, Juan Carlos Monge.

Naciones Unidas recordó además que ya había alertado en informes anteriores de la presencia de organizaciones criminales con capacidad de controlar territorios enteros alrededor de cooperativas campesinas.

Cinco policías asesinados horas después

La violencia no terminó ahí.

Horas después de la matanza en Colón, otros cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas murieron en un operativo en Corinto, cerca de la frontera con Guatemala.

Los policías intentaban capturar a un supuesto miembro de una estructura de narcotráfico cuando fueron interceptados.

Según explicó la Policía hondureña, los agentes fueron "sometidos y privados de libertad" antes de ser asesinados en una zona montañosa.

El caso ha provocado además un terremoto interno en las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad suspendió inmediatamente a la cúpula de la unidad policial implicada por posibles irregularidades en la operación y por no seguir los protocolos de seguridad establecidos.

La Iglesia habla de un país "ensangrentado"

La reacción también llegó desde la Conferencia Episcopal de Honduras.

Los obispos expresaron su "profunda tristeza e indignación" y condenaron el "recrudecimiento de la violencia" en el país.

"No podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos", señalaron en un comunicado.

La Iglesia habló directamente de un país "ensangrentado y enlutado" por una violencia que parece cada vez más fuera de control.

Todo ello mientras Honduras sigue registrando una de las tasas de homicidios más altas de América Latina, con una media diaria oficial de entre 10 y 12 asesinatos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos