Trump y Maduro hablaron por teléfono la semana pasada en plena crisis entre EEUU y Venezuela: qué se sabe de la llamada

Donald Trump y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica la pasada semana para acercar posturas y acercar también un posible encuentro entre ambos.

Así lo ha adelantado este viernes The New York Times, en un momento crítico por el ruido de una posible intervención en Venezuela de EEUU en plena guerra contra el narcotráfico.

Desde hace meses, EEUU ha venido atacando numerosas embarcaciones, acusadas de ser 'narcolanchas' en aguas cercanas a Colombia y especialmente a Venezuela. Con este último país las hostilidades se han disparado desde que Washington desplegó el 16 de noviembre su mayor portaaviones en el mar Caribe y aún más tras las maniobras de ataque llevadas a cabo el lunes con bombarderos B-52H.

En el contacto telefónico no solo participaron los dos presidentes; también estuvo presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que no ha querido dar más detalles. Sí se ha sabido que la llamada no se cerró con éxito y ambos líderes continúan sin una fecha concreta para celebrar su reunión presencial.

Sin precisar tampoco el día exacto de la conversación entre Trump y Maduro, The New York Timesi sí afirma que tuvo lugar "días antes" del lunes, cuando el Departamento de Estado de EEUU designó como terrorista al 'Cartel de los Soles', grupo al que liga al mismísimo presidente venezolano. Caracas, al tener noticia de la acusación de Washington, rechazó todo contacto con el cártel y calificó de "invento" las noticias.

Antes de ello, en octubre, ya circulaban informaciones de presuntos contactos de Venezuela con la Administración Trump para plantear un futuro en el país sudamericano ya sin Maduro o nuevos y rentables acuerdos comerciales, según diversos medios estadounidenses.