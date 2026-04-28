Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump recibe a Carlos III y Camila en la Casa Blanca en plena tensión política: té, colmenas… y mensaje entre líneas
Global
Global

Trump recibe a Carlos III y Camila en la Casa Blanca en plena tensión política: té, colmenas… y mensaje entre líneas

La visita de Estado arranca con una imagen inesperada mientras crecen las fricciones entre Washington y Londres.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Trump y Carlos III compartiendo escena
Trump y Carlos III compartiendo escenaSuzanne Plunkett Getty Images

Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a los reyes británicos, Carlos III y Camila, en el inicio de una visita de Estado que mezcla gestos protocolarios… y un trasfondo político mucho más tenso de lo que parece.

La escena inicial fue la más clásica: té privado en el Salón Verde junto a la primera dama, Melania Trump. Una imagen cuidada al milímetro que buscaba proyectar normalidad en una relación bilateral que, sin embargo, atraviesa un momento delicado.

De Buckingham al Jardín Sur: la imagen más inesperada

Tras el encuentro, Trump sorprendió guiando personalmente a los monarcas por uno de los espacios menos habituales del complejo presidencial: la recién renovada colmena de la Casa Blanca, situada en el Jardín Sur.

El gesto no es casual. Según la Administración, esta instalación forma parte de sus iniciativas medioambientales, un guiño especialmente simbólico ante un rey como Carlos III, históricamente vinculado a la defensa del medio ambiente.

La imagen -el presidente estadounidense mostrando abejas a la realeza británica- contrasta con el contexto político que rodea la visita.

Una visita marcada por la tensión con Londres

Porque detrás de las fotos y el protocolo, hay fricción. La llegada de los monarcas se produce en pleno choque entre Washington y el Gobierno británico, después de que Trump criticara abiertamente a Londres por su falta de apoyo en la ofensiva contra Irán.

El presidente estadounidense ha acusado al Ejecutivo británico de no implicarse lo suficiente ni en el conflicto ni en el intento de desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave de la crisis internacional actual.

Una agenda cargada de simbolismo

La visita, que se prolongará durante cuatro días, continuará con una ceremonia militar de bienvenida en la Casa Blanca y una nueva reunión en el Despacho Oval.

Pero el momento más significativo llegará después: Carlos III intervendrá ante el Congreso de Estados Unidos, en una sesión conjunta. Un hecho histórico, ya que será la primera vez que un miembro de la realeza británica lo haga desde 1991, cuando Isabel II protagonizó ese mismo gesto.

La jornada culminará con el tradicional banquete de gala en honor a los monarcas, una cita cargada de simbolismo diplomático en la que cada gesto, cada palabra y cada ausencia serán analizados al detalle.

Porque más allá de la cordialidad aparente, esta visita no es solo una cuestión de protocolo. Es también una prueba de hasta qué punto dos aliados históricos pueden mantener la imagen de unidad… cuando las diferencias son cada vez más evidentes.

Y en ese equilibrio entre té, discursos y colmenas, se juega algo más que una simple visita de Estado.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos