'Trump revenge tour': su Departamento de Justicia imputa al exdirector del FBI, Comey, que investigó su campaña

El exdirector del FBI, James Comey, comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado, el 8 de junio de 2017, en Washington.

Donald Trump prometió en la campaña electoral de 2024 vengarse de todos los demócratas o funcionarios de la Administración Biden que le hubiesen dado dolores de cabeza. Ahora, en su retorno como presidente de Estados Unidos, está dando los pasos para ello. El mejor ejemplo, de esta madrugada: un gran jurado federal ha imputado a James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien investigó al republicano por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016.

Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses como The New York Times que el gran jurado acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción por el llamado Russiagate.

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

El investigador reaccionó diciendo: "Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal", en una publicación en su cuenta de Instagram. "Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe", agregó en el vídeo.

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado la pesquisa en su contra de "cacería de brujas".

La investigación de Comey buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios del Congreso, lo que generó controversias que llevaron a su despido en 2017.