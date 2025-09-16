Trump también saca la Guardia Nacional a Memphis, la tercera ciudad demócrata que militariza

El presidente estadounidense Donald Trump firma la orden para desplegar a la Guardia Nacional en Memphis (Tennessee). En el Despacho Oval, acompañado del gobernador republicano de dicho estado, Bill Lee, y el secretario de Defensa (Departamento de Guerra), Pete Hegseth.

No se esperaba un giro de última hora y así ha acabado sucediendo en el interior de un Despacho Oval, preparado para la ocasión. En un idéntico reflejo de lo que ocurrió antes con la capital, Washington DC, y después con la mayor urbe californiana, Los Ángeles; Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva que aprueba el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis (Tennessee). El hecho de que el gobernador de este Estado sea republicano podría llevar a equívocos, pero el ejecutivo local recae en el alcalde Paul Young. Sí, demócrata.

Para dejar claro que tiene la bendición del gobernador republicano, Bill Lee, allí estaba él presente acompañado, como es habitual en decisiones que acabarán en los tribunales, de la fiscal general, Pam Bondie, y el propio secretario de Defensa -ahora responsable del Departamento de Guerra-, Pete Hegseth. No solo se procederá a un despliegue de las mencionadas tropas, con el pretexto de "erradicar la delincuencia callejera y violenta" empleando 'técnicas' como "la saturación a gran escala de los barrios asediados con personal policial". Memphis también estrenará, forzosamente, una "Fuerza Especial de Seguridad".

Además de todas esas tareas, esta Fuerza Especial de Seguridad también tendrá otro cometido fundamental para la aplicación de las políticas de Trump: "Hacer cumplir la ley federal de inmigración". Una vez más, el presidente ordena desplegar una Guardia Nacional que deberá colaborar con los Servicios de Inmigración, el ICE -por sus siglas en inglés-, en el proceso de identificación y detención de migrantes que vuelve a tener como base una ciudad demócrata. Poniéndose la venda antes de que exista la herida, esa fuerza especial también aplacará "disturbios y manifestaciones no permitidos".

Las siguientes ciudades amenazas... ¡sorpresa, también demócratas!

Cabe recordar que este anuncio no coge por sorpresa a nadie. De hecho, existe un listado de ciudades que podría ser las siguientes en ver cómo se aplican medidas similares desde la Presidencia estadounidense. Todas ellas tienen ese mismo componente en común, que se tratan de alcaldías o gobiernos locales bajo bastón de mando demócrata. Trump ya ha reforzado los servicios del ICE para redoblar la presión en dos de las ciudades que se consideran santuario ante sus medidas contra los migrantes: Chicago y Boston.

Con todo, Chicago -el trampolín político de su más acérrimo enemigo en filas demócratas, el expresidente Barack Obama- es la siguiente parada del proceso de militarización urbana al que somete Trump estas zonas. "Será una réplica de nuestros extraordinariamente exitosos esfuerzos aquí [en Washington DC]", adelantó el mandatario estadounidense. Pero a la 'Ciudad del Viento' podrían sucederlas otras importantes urbes demócratas. Muy cerca de la capital, Baltimore, pero también en el corazón de Luisiana, en Nueva Orleáns.

