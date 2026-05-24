Trump rebaja el optimismo de un acuerdo con Irán y asegura que mantendrá el bloqueo de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado el optimismo de cara a un posible acuerdo con Irán y, aunque ha dicho que las conversaciones avanzan de manera "ordenada y constructiva", también ha asegurado que mantendrá el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

"Uno de los peores acuerdos que jamás haya realizado nuestro país fue el acuerdo nuclear con Irán, propuesto y firmado por Barack Hussein Obama y los ineptos de su administración", ha señalado en el mensaje Trump.

"Fue un camino directo para que Irán desarrollara un arma nuclear. No ocurre lo mismo con la transacción que actualmente negocia la administración Trump con Irán; ¡de hecho, es todo lo contrario!", ha recriminado el presidente de Estados Unidos.

"El tiempo está de nuestro lado"

Donald Trump ha asegurado que las negociaciones con los representantes de Irán, con la intermediación de Pakistán, "avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado".

"El bloqueo se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", ha defendido.

El presidente de Estados Unidos ha intentado rebajar las ilusiones de un acuerdo inminente y ha explicado que "deben comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear".

"Quisiera agradecer, hasta el momento, a todos los países de Oriente Medio por su apoyo y cooperación, que se verán reforzados aún más con su adhesión a los históricos Acuerdos de Abraham y, quién sabe, ¡quizás la República Islámica de Irán también quiera unirse!", ha zanjado.

Depende del líder supremo iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este domingo que cualquier acuerdo que se alcance con Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y ha insistido en que Teherán no renunciará a su "derecho" a desarrollar tecnología nuclear.

"No se tomará ninguna decisión fuera del marco del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y sin la coordinación y el permiso del líder supremo", ha afirmado Pezeshkian en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB.

Pezeshkian ha recalcado que están "dispuestos" a dar "garantías al mundo" de que no buscan desestabilizar la región, sino la paz, pero ha subrayado que los negociadores "jamás vejarán la dignidad de nuestro país". "Nosotros y quienes participan en las negociaciones jamás fallaremos a la dignididad del país", ha insistido.