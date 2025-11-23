Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump vuelve a acusar a Ucrania, 9 meses después, de mostrar "cero gratitud" a sus esfuerzos: ahora por su plan de paz
Global
Global

Trump vuelve a acusar a Ucrania, 9 meses después, de mostrar "cero gratitud" a sus esfuerzos: ahora por su plan de paz

Sin tener a Zelenski al lado y delante de las cámaras, pero a través de su red social, Trump vuelve a culpabilizar a Ucrania por la falta de un acuerdo... mientras Kiev negocia con EEUU y países europeos el plan de 28 puntos que ansía Trump.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump le grita a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca el 28 de febrero, una de las imágenes del año
Donald Trump le grita a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca el 28 de febrero, una de las imágenes del añoThe Washington Post via Getty Images

En los mundos de Donald Trump hasta lo más inverosímil se vuelve cíclico. Aquella escena insólita en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025, cuando humilló delante de los medios y en directo a Volodimir Zelenski parece repetirse nueve meses después. Ahora sin cámaras, pero con sus redes —que es casi lo mismo a nivel de impacto— el presidente de EEUU ha vuelto a reprochar al líder ucraniano su "cero gratitud" con lo que Trump llama "nuestros esfuerzos" por acabar la guerra.

En el caso que nos ocupa a 23 de noviembre, Donald Trump achaca "al liderazgo ucraniano" su nula ilusión en un plan de paz acordado entre Washington y Moscú para, entre otras cuestiones, entregarle el Donbás a Rusia y cercenar el ejército ucraniano. 

Bajo la presión de las dos capitales, al Ejecutivo ucraniano no le está quedando otra que negociar pese a evidenciar, tanto Zelenski en primera persona como otros miembros del Gabinete su rechazo frontal

Este mismo domingo, Ginebra (Suiza) sirve de escenario para una reunión clave por el futuro de la guerra en Ucrania. Allí, el presidente del país, junto a líderes europeos y mundiales y miembros del Gobierno de EEUU debaten qué y cómo hacer para alcanzar la paz de forma multilateral

Kiev asegura que se está trabajando "conjuntamente" con EEUU y otros aliados y el propio Trump adelantaba a primera hora que el plan de 28 puntos podría "no ser la última oferta". Pero, de pronto y recién despertado, el presidente estadounidense ha lanzado una nueva 'amenaza sonda' a golpe de Truth Social.

Tras insistir largamente en que con él en la Casa Blanca esta guerra nunca hubiera comenzado y que es una "pérdida para todos y especialmente para los millones de personas que han muerto tan innecesariamente", ataca a Kiev. 

A su juicio "los líderes ucranianos no han expresado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos", mientras Europa "sigue comprándole petróleo a Rusia" y EEUU "sigue vendiendo enormes cantidades de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania", después de que Biden diera "todo gratis, gratis, gratis".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Hace escasas fechas, Trump anunció un ultimátum a Ucrania, que tenía de plazo hasta el jueves 27 para aceptar el presente plan. Los plazos, no obstante y como suele ocurrir con las amenazas trumpistas —hizo lo propio con Rusia meses atrás— parecen no ser firmes y la situación podría cambiar en horas según lo que ocurra en la cumbre de Ginebra.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 