Trump vuelve a acusar a Ucrania, 9 meses después, de mostrar "cero gratitud" a sus esfuerzos: ahora por su plan de paz

Donald Trump le grita a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca el 28 de febrero, una de las imágenes del año

En los mundos de Donald Trump hasta lo más inverosímil se vuelve cíclico. Aquella escena insólita en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025, cuando humilló delante de los medios y en directo a Volodimir Zelenski parece repetirse nueve meses después. Ahora sin cámaras, pero con sus redes —que es casi lo mismo a nivel de impacto— el presidente de EEUU ha vuelto a reprochar al líder ucraniano su "cero gratitud" con lo que Trump llama "nuestros esfuerzos" por acabar la guerra.

En el caso que nos ocupa a 23 de noviembre, Donald Trump achaca "al liderazgo ucraniano" su nula ilusión en un plan de paz acordado entre Washington y Moscú para, entre otras cuestiones, entregarle el Donbás a Rusia y cercenar el ejército ucraniano.

Bajo la presión de las dos capitales, al Ejecutivo ucraniano no le está quedando otra que negociar pese a evidenciar, tanto Zelenski en primera persona como otros miembros del Gabinete su rechazo frontal.

Este mismo domingo, Ginebra (Suiza) sirve de escenario para una reunión clave por el futuro de la guerra en Ucrania. Allí, el presidente del país, junto a líderes europeos y mundiales y miembros del Gobierno de EEUU debaten qué y cómo hacer para alcanzar la paz de forma multilateral

Kiev asegura que se está trabajando "conjuntamente" con EEUU y otros aliados y el propio Trump adelantaba a primera hora que el plan de 28 puntos podría "no ser la última oferta". Pero, de pronto y recién despertado, el presidente estadounidense ha lanzado una nueva 'amenaza sonda' a golpe de Truth Social.

Tras insistir largamente en que con él en la Casa Blanca esta guerra nunca hubiera comenzado y que es una "pérdida para todos y especialmente para los millones de personas que han muerto tan innecesariamente", ataca a Kiev.

A su juicio "los líderes ucranianos no han expresado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos", mientras Europa "sigue comprándole petróleo a Rusia" y EEUU "sigue vendiendo enormes cantidades de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania", después de que Biden diera "todo gratis, gratis, gratis".

Hace escasas fechas, Trump anunció un ultimátum a Ucrania, que tenía de plazo hasta el jueves 27 para aceptar el presente plan. Los plazos, no obstante y como suele ocurrir con las amenazas trumpistas —hizo lo propio con Rusia meses atrás— parecen no ser firmes y la situación podría cambiar en horas según lo que ocurra en la cumbre de Ginebra.