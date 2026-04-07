Israel advierte a los civiles iraníes de que se alejen de trenes y sus vías

"Estimados ciudadanos [iraníes], por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren en todo Irán desde ahora hasta las 21:00 (hora iraní)". Con este mensaje, la Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han dejado una advertencia a la población civil iraní que también evidencia los que serán los objetivos de los bombardeos y ataques militares de este martes.

En un mensaje de advertencia publicado en el perfil del Ejército israelí en lengua persa, Israel ha anunciado un "aviso urgente para usuarios y pasajeros de trenes en Irán", alertando de que "su presencia en los trenes y en las inmediaciones de las vías férreas pone en peligro sus vidas".

A un día de que expire el plazo del ultimátum de Trump

Dicho anuncio se produce en la misma última jornada para expire el renovado ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes para que reabran —completamente— el estrecho de Ormuz y acepten un acuerdo de paz que ayer ya fue descartado por Teherán. De no hacerlo, Washington amenaza con bombardear —más— infraestructura civil y energética, ignorando que constituyen crímenes de guerra.

Con todo, Tel Aviv no ha interrumpido los ataques contra territorio iraní, tanto los ataques selectivos contra altos cargos iraníes como contra infraestructura estratégica. Ayer también atacaron dos instalaciones petroquímicas, una de ellas localizada en el mayor yacimiento de gas natural del mundo, South Pars, que Irán comparte y gestiona con Catar.