Ucrania está dispuesta a compartir sus conocimientos de drones para preservar la seguridad alimentaria y agricultura

Los nuevos misiles antiaéreos Peklo de fabricación ucraniana, durante una exhibición por el Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 6 de diciembre de 2024, en Kiev.

Ucrania cuenta con tres componentes clave de la seguridad alimentaria en la guerra, según ha podido afirmar el propio ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybija, quien ha señalado cuestiones como la libertad en las cadenas de suministro o la acción eficaz contra quienes alteren la seguridad alimentaria.

"Nuestra experiencia demuestra que, en tiempos de guerra, la seguridad alimentaria se compone de tres elementos clave. El primero es la libertad y la seguridad de las cadenas de suministro. Agradezco a las Fuerzas Armadas de Ucrania, gracias a las cuales las exportaciones marítimas desde Ucrania son posibles hoy en día", ha señalado durante la inauguración de la IV Cumbre Internacional sobre Seguridad Alimentaria.

Y es que, según explica el ucraniano, la existencia de estos corredores marítimos y terrestres son fundamentales y deben funcionar. "Resulta absolutamente claro que mientras la península de Crimea permanezca ocupada y militarizada por Rusia, no lograremos una seguridad plena en el Mar Negro. Por lo tanto, la desocupación de Crimea debe ser el eje central de todas las estrategias para el Mar Negro", ha agregado el mismo, que también apunta como otro elemento la necesidad de alianzas de desarrollo.

"En los próximos años, la demanda de los alimentos crecerá, especialmente de forma rápida, sobre todo en África subsahariana. Ucrania está preparada, junto con los gobiernos, los bancos regionales de desarrollo y el sector privado, para pasar de los suministros puntuales al desarrollo de infraestructuras locales, centros de posicionamiento y logística, sistemas de riego, mecanización de soluciones digitales y formación de especialistas", ha destacado.

"Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia, en particular la experiencia en el uso de drones, tanto para crear una arquitectura de seguridad marítima como directamente en la agricultura", ha añadido el mismo, quien finalmente señala como tercer elemento la acción contra quienes alteen el equilibrio de la seguridad alimentaria.