Un "ataúd sobre ruedas" rescata a un soldado ucraniano herido y atrapado en la zona de la muerte durante 33 días

Un soldado ucraniano herido siendo atendido por los médicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en una imagen de archivo

Rescate de película en la guerra de Ucrania. Un soldado ucraniano ha permanecido gravemente herido durante un total de 33 días después de que una mina terrestre dejara destrozado uno de sus pies.

El combatiente quedó atrapado tras las líneas enemigas, pero consiguió hacerse un torniquete que detuvo la grave hemorragia que sufría y le permitió mantenerse con vida a la espera de que alguien llegara a rescatarlo.

Tras el fracaso de seis misiones para tratar de devolver al soldado a la zona ucraniana y poder tratarlo médicamente, un dron terrestre blindado llamado MAUL fue el encargado de lograr lo imposible y rescatar al militar ucraniano.

A ese vehículo no tripulado se le conoce con el sobrenombre de "ataúd sobre ruedas" debido a que está diseñado, precisamente, para resistir los ataques de minas y drones enemigos y poder evacuar a soldados heridos de zonas peligrosas.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Telegraph, una vez que el combatiente fue rescatado y se dirigía a la zona ucraniana, el dron terrestre sufrió la explosión de una mina antipersona. Sin embargo, solo sufrió daños en una de sus ruedas y pudo continuar su rumbo sin problemas.

Según The Telegraph, el "ataúd sobre ruedas" tardó un total de cinco horas y 58 minutos en llegar a la complicada zona dominada por las fuerzas rusas en la que se encontraba el soldado ucraniano herido.

En ese sentido, los paramédicos del Primer Batallón Médico Independiente de Ucrania, quienes comandaron la misión de rescate, han destacado, en declaraciones al citado medio británico, que "si el combatiente no se ha rendido, nosotros tampoco tenemos derecho a hacerlo".

Por su parte, Wolodymyr Kowal, del Primer Batallón Médico, ha explicado que el rescate fue de alto riesgo debido a que el militar se encontraba en una zona "con una densidad muy alta de drones enemigos en el aire, numerosas minas y obstáculos".