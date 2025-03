Un investigador varado en una remota estación de la Antártida pide ayuda por el comportamiento de su compañero de la base

Sergio Pitamitz via Getty Images

Tensión en la Antártida. Según recoge el periódico galo The Libération, se trata de la situación en el equipo de científicos sudafricanos en la base Sanae IV, de Expediciones Antárticas Nacionales de Sudáfrica. A unos 160 kilómetros tierra adentro de la Antártida y a más de 4.000 kilómetros de Ciudad del Cabo, el equipo tiene previsto permanecer all`í hasta diciembre de 2025.

El motivo es que la temporada de tormentas de hielo se prevé más larga, por lo que no podrán regresar antes a Sudáfrica. Sin embargo, hay un conflicto. Uno de los miembros del equipo supuestamente envió un correo electrónico en febrero a funcionarios sudafricanos, según recogió The Sunday Times, para quejarse del comportamiento de uno de sus colegas: "Estoy profundamente preocupado por mi propia seguridad y constantemente me pregunto si seré la próxima víctima".

En este sentido, y presuntamente, ese compañero "agredió físicamente" a uno de los científicos y "amenazó con matar" a otro, generando un "ambiente de miedo e intimidación". La realidad es que las bases más cercanas, la alemana (Estación Neumayer III) o la noruega (Troll), se encuentran a 220 kilómetros al noroeste de la base sudafricana, y a a 190 kilómetros al sureste, respectivamente.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades sudafricanas ya se han pronunciado al respecto de esta situación. El ministro de Medio Ambiente sudafricano, Dion George, confirmó que se produjo un ataque y que estaba "estudiando opciones", publicó The Guardian.

"Fue una disputa por una tarea que el jefe del equipo quería asignar al equipo, una tarea sujeta a las condiciones climáticas y que requería un cambio de horario", aseguró el ministro, adelantando que "una intervención está en marcha" y que "el agresor siente remordimiento".