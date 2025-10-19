Un jefe de obra pierde su Rolex en el hormigón: "No le darán compensación; no debería haberlo traído en la obra"

Un jefe de obra italiano perdió un Rolex valorado en 16.000 euros mientras trabajaba y exigió una indemnización. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Bolonia rechazó la solicitud y condenó al jefe de obra a pagar 2.500 euros en costas al considerar que "no ejerció la debida diligencia y pericia".

"Me debes mi Rolex Daytona de 16.000 euros. Es culpa tuya y de la máquina", llegó a reclamar a la empresa. Pero el tribunal le condenó ahora a pagar 2.500 euros en costas judiciales tras unos hechos que se remontan a mayo de 2016, cuando el hombre realizaba controles e inspecciones en una obra en Parma, según ha informado el Corriere di Bologna.

En un momento dado algo no funció correctamente con las bombas de hormigón de las hormigoneras, por lo que decidió hacerse cargo de la tarea. "A los pocos minutos de reanudarse el vertido de hormigón, mientras aún sujetaba la tubería de suministro como se ha descrito, se produjo otro bloqueo repentino. Sin darle tiempo a soltarse y alejarse, la tubería se movió con una sacudida repentina y violenta, con tanta fuerza que lo levantó del suelo y lo arrojó a varios metros de distancia", describieron lo ocurrido.

En ese momento fue cuando se dio cuenta de la pérdida del reloj. Se puso a buscarlo por todas partes, incluso dentro de la hormigonera, pero finalmente se dio cuenta de que se había caído en el hormigón de fraguado rápido. El hombre decidió entonces demandar a la empresa, pero tras perder la primera instancia ha obtenido el mismo resultado en el tribunal de apelación.

"Es seriamente insostenible que dirigir el tronco de una hormigonera para dirigir el vertido de hormigón sobre unos cimientos en construcción sea una actividad que se pueda realizar llevando un reloj de 16.000 euros", señalaron los jueces. Y así quedó el caso cerrado.