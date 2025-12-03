Un Loki de Marvel con una 'r' a lo Adolf Hitler: el hombre que reventó la idea de la extrema derecha alemana para lavar la imagen de sus juventudes

A comienzos de este año, Alternativa por Alemania disolvió a su hasta entonces organización juvenil, Alternativa Joven, por ser demasiado extremista, y ya hay que ser extremista para que los extremistas de AfD te consideren extremista. El pasado fin de semana, el partido celebró la asamblea inaugural de sus nuevas juventudes. La extrema derecha pretendía realizar un lavado de cara para mostrar una imagen algo más amable, pero no lo lograron. Un tipo con aspecto del Loki de Marvel, aspirante a formar parte de la junta directiva, se subió al estrado, habló durante cuatro minutos con la 'r' que acostumbraba a utilizar Adolf Hitler y se les chafó el cuento.

La aparición de este hombre, Alexander Eichwald, echó por tierra todos los intentos de renovación en Alternativa por Alemania. Tanto es así, que el partido no ha tenido más remedio que anunciar su expulsión como militante. Según el medio alemán Der Spiegel, en la formación liderada por Alice Weidel ya se refieren a Eichwald como un "payaso de Hitler". Pero el problema, en realidad, fue más el revuelo montado a posteriori que la molestia en sí que pueda causar en AfD el contenido del discurso pronunciado por Eichwald, ya que no se escapó demasiado de lo que suelen defender. Entre otras cosas, el joven alemán criticó a quienes defienden que una persona nacida en Alemania sea considerada de manera automática alemana. "Nunca dirían que un cerdo nacido en un establo es una vaca", espetó Eichwald, entre otras joyas.

Dentro de AfD hay quien ha levantado sospechas sobre el objetivo de Eichwald, casi como si fuera en realidad un intruso que quería destruir la imagen del partido. Hasta su participación en la asamblea, Eichwald trabajaba para el grupo municipal de AfD en la ciudad de Herford (ya lo han echado). Según Maximilian Kneller, diputado de Alternativa por Alemania, el joven llevaba pocas semanas militando en el partido, y quienes lo conocieron dicen que nunca utilizaba esa dicción hitleriana en la 'r'. En la asamblea de las nuevas juventudes de la extrema derecha, el propio Eichwald se justificó diciendo que esa manera de pronunciarla se debía a su origen ruso-alemán.

Deliberada o no, la aparición de Eichwald ha supuesto un nuevo varapalo a la imagen de una Alternativa por Alemania consciente de que nunca podrá gobernar si no se alejan de esa herencia hitleriana. AfD quiere ser una extrema derecha que parezca menos extrema derecha, también porque saben que en Alemania podrían llegar a ser ilegalizados si se demuestra que suponen un riesgo real para el orden constitucional, como sospechan desde los servicios de inteligencia.

En Der Spiegel lamentan que lo de Eichwald pueda distraer la atención sobre el resto de mensajes que se escucharon en el congreso. "Antes y después de Eichwald, los jóvenes miembros de AfD pronunciaron discursos que, si bien recordaban menos a Hitler y Goebbels en su estilo, no eran menos radicales en su contenido que los de Eichwald", escribe el periodista Fabian Hillebrand. Uno de los candidatos, Kevin Dorow, utilizó incluso un lema que usaron en el pasado las Juventudes Hitlerianas. Otra, Julia Gehrkens, "recibió un estruendoso aplauso" al defender la "remigración masiva".

El nuevo líder de las juventudes de AfD, Jean-Pascal Hohm, es otro conocido de la Oficina para la Protección de la Constitución de Brandeburgo. En AfD dicen que todavía está en prueba, pero lo conocen de sobra. Según el organismo alemán, Hohm "participa personal y privadamente en la subcultura de extrema derecha" y "distingue entre ciudadanos de primera y de segunda clase basándose en criterios étnicos y biológicos". Según recoge Der Spiegel, el Foro Judío para la Democracia y contra el Antisemitismo hizo público un vídeo en el que se ve a Hohm con ultras del club de fútbol Energie Cottbus mientras estos "gritan consignas antisemitas" y "hacen el saludo hitleriano" (a él no se le ve levantar el brazo).

Tal y como han denunciado numerosos analistas en Alemania, al final AfD quiere transformar sus juventudes, pero solo a través de un cambio en el nombre, el logo o la imagen general, porque, en definitiva, sus miembros son los mismos de siempre.